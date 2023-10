Ông Hồ Viết Lý (xóm 8, xã Nam Anh) cho biết, gia đình có 17 gốc hồng. So với năm ngoái, năm nay năng suất hồng giảm một nửa nhưng bù lại, hồng cho quả to, đều và đẹp hơn. “Năm ngoái quả vàng cả cây nhưng năm nay ít lắm. Thu hoạch hết chắc cũng chỉ bằng khoảng một nửa năm ngoái thôi. Nhưng cũng may năm nay hồng được giá nên chúng tôi cũng phấn khởi. Hiện giá hồng trứng được thương lái thu mua từ 25.000 - 27.000 đồng/kg, hồng ghép được thu mua với giá 15.000 - 20.000 đồng/kg”, ông Lý chia sẻ.