Thủ tướng Anh: Con người có nguy cơ mất kiểm soát với AI?

Con người có nguy cơ mất kiểm soát đối với trí thông minh nhân tạo (AI) trong một số trường hợp. Đây là thông tin được Thủ tướng Anh Rishi Sunak trích dẫn một báo cáo được Chính phủ Anh thực hiện mới đây. Theo Thủ tướng Anh, mặc dù trí thông minh nhân tạo có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực của con người và giải quyết các vấn đề mà con người từng nghĩ đến, nhưng nó cũng mang đến những nguy hiểm và nỗi sợ hãi mới.

AI cũng mang đến những nguy hiểm và nỗi sợ hãi mới - Ảnh minh họa: KT

“Việc sử dụng sai trí thông minh nhân tạo có thể khiến việc chế tạo vũ khí hóa học hoặc sinh học trở nên dễ dàng hơn. Các nhóm khủng bố có thể sử dụng AI để gieo rắc nỗi sợ hãi và hủy diệt trên quy mô lớn hơn. Tội phạm có thể khai thác AI để tấn công mạng, thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc thậm chí lạm dụng tình dục trẻ em. Trong những trường hợp khó xảy ra nhất nhưng cực đoan nhất, thậm chí còn có nguy cơ nhân loại có thể mất quyền kiểm soát hoàn toàn AI, thông qua loại AI đôi khi được gọi là siêu trí tuệ”, Thủ tướng Rishi Sunak nói.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh rằng, chỉ các chính phủ chứ không phải các công ty công nghệ, mới có thể đánh giá chính xác rủi ro đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo. Bày tỏ mong muốn nước Anh sẽ là quốc gia tiên phong trong vấn đề an toàn trong sử dụng trí thông minh nhân tạo, Thủ tướng Anh cho biết, nước này đã thành lập một Viện An toàn về trí thông minh nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Nước Anh sẽ tổ chức một hội nghị về trí thông minh nhân tạo vào tuần này, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và các chuyên gia về vấn đề này. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Giám đốc điều hành tập đoàn Google Demis Hassabis sẽ là những vị khách trong danh sách khách mời.

Nguồn: Reuters