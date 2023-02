Thủ tướng: Bà con Việt kiều có thể góp ý xây dựng đất nước, đề xuất, kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt tại đây - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trần Văn Khoa đã báo cáo về hoạt động của Đại sứ quán và tình hình đời sống bà con người Việt tại Brunei.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam bày tỏ vui mừng và tự hào trước sự phát triển của đất nước trong những năm qua, nhất là vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế; tin tưởng vào con đường phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bà con bày tỏ dù đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, dành tình cảm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà con mong muốn các hoạt động gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức trong nước được đẩy mạnh hơn nữa, thiết thực hơn nữa, có nhiều hơn các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là có thêm nhiều hoạt động quảng bá, dạy và học tiếng Việt; tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp bà con trong chuyến thăm đầu tiên tới Brunei - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp bà con trong chuyến thăm đầu tiên tới Brunei.

Nhấn mạnh một số điểm nổi bật về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2022, tổng GDP đạt 409 tỷ USD; tăng trưởng GDP đạt trên 8%.

Môi trường chính trị ổn định, an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và sự đoàn kết của bà con ta tại Brunei Darussalam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng hơn 5,3 triệu bà con người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Qua báo cáo của Đại sứ quán và các ý kiến, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và sự đoàn kết của bà con ta tại Brunei Darussalam. Mặc dù số lượng không nhiều, khoảng 300 người, song bà con có tinh thần vươn lên, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và luôn hướng về quê hương, đất nước. Đây cũng là những nét đẹp truyền thống và quý báu của dân tộc Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Brunei Darussalam là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực phát triển của đất nước.

Thời gian tới cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng góp sức của doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ‘tắt lửa tối đèn có nhau’; nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại; đồng thời, luôn hướng về quê hương, đất nước và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brunei.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt tại Brunei Darussalam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị bà con tích cực đóng góp ý kiến xây dựng quê hương, đất nước và nêu các đề xuất, kiến nghị qua nhiều cách thức khác nhau, nhất là qua các hình thức trực tuyến. Trong đó, Chính phủ có Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà con có thể góp ý, kiến nghị, đề xuất bất cứ lúc nào qua kênh này.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam và Brunei là đối tác quan trọng của nhau và quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp trong tổng thể quan hệ giữa các nước ASEAN. Chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Brunei sau gần 16 năm sẽ góp phần tạo xung lực mới, mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm, ông dự kiến sẽ hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam, trao đổi một số định hướng hợp tác lớn trên các lĩnh vực. Thủ tướng cũng sẽ đề nghị Chính phủ Brunei Darussalam tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và mở rộng hợp tác đầu tư tại nước này.

Thủ tướng đánh giá cao Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; bám sát và nghiên cứu kỹ tình hình sở tại; nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thông tin và các cơ hội để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei Darussalam.

Đại sứ quán cần tiếp tục tích cực hơn nữa triển khai công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường và đầu tư lẫn nhau, đặc biệt là các lĩnh vực nhiều tiềm năng.

Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân theo tinh thần Nghị quyết 36 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thủ tướng lưu ý, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần “coi bà con như người nhà, như anh em ruột thịt, khi vui cũng như khi buồn và đặc biệt là khi cần hỗ trợ về pháp lý, công tác lãnh sự”; tăng cường làm các thủ tục trực tuyến để bà con không phải đi lại nhiều; luôn quan tâm nắm bắt tình hình, làm tốt công tác bảo hộ khi bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, các sự cố, vấn đề cần giải quyết; đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gặp gỡ nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước.

“Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, tự do; xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.