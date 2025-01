Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 18/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977; quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an , Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định của Thủ tướng cho tân Thứ trưởng Đặng Hồng Đức.

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Hà Giang

Ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 21/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, trình độ Tiến sĩ kinh tế nông nghiệp.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Vietnamnet

Tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 3/1, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Ông Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh.

Ông Phan Huy Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Ông Phan Huy Ngọc từng giữ các chức vụ Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 3/1/2025.