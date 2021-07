Thủ tướng: Cần tập trung chống dịch tại TP HCM

Sáng 4-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP HCM và 7 tỉnh lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang) về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của các tỉnh có dịch, trong đó có TP HCM và các tỉnh lân cận, các lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, khó dự đoán, khó lường tại khu vực TP HCM và các tỉnh xung quanh, nếu không có biện pháp điều chỉnh nhanh, tích cực, hiệu quả hơn thì tình hình sẽ mất kiểm soát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc"; kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng căn cứ tình hình cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên giữa chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ đợt bùng phát dịch lần này có những diễn biến chưa có tiền lệ, nhưng càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, thống nhất, chia sẻ trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhau, vừa làm vừa bổ sung, hoàn thiện, tìm ra giải pháp, phương án phù hợp tình hình, sát thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị.



Tình hình dịch bệnh tại TP HCM có ảnh hưởng lớn đến các tỉnh trong khu vực, đồng thời việc phòng, chống dịch cũng khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi phải tập trung ưu tiên chỉ đạo, xử lý. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình để kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho hiệu quả. Dịch bệnh tại miền Bắc đã cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi, cần tập trung cao nhất cho TP HCM.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại TP HCM. Căn cứ tình hình cụ thể, TP HCM và các địa phương điều chỉnh cách thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, có thể giao Phó Chủ tịch, Chủ tịch hoặc Bí thư phụ trách.

Ngoài các phương châm phòng chống dịch đã có, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung phương châm kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, giữa phân tán và tập trung. Thủ tướng lấy một số ví dụ như kết hợp tây y và đông y trong điều trị bệnh; kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Vừa qua, Bộ Y tế đã bổ sung lực lượng để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, chi viện cho các địa phương. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số địa phương có kinh nghiệm phòng chống dịch tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên chi viện các lực lượng thiện chiến cho TP HCM và các địa phương trong vùng. Thủ tướng lưu ý việc chỉ huy thống nhất, tập trung, tránh phân tán lực lượng, điều phối, phân công phù hợp dưới sự chỉ đạo tập trung của Ban Chỉ đạo các cấp, chính quyền, cấp ủy địa phương. Công việc khi mới triển khai thì không tránh khỏi lúng túng nhưng cần khẩn trương rút kinh nghiệm, điều chỉnh ngay.

Thủ tướng lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung. Trước hết, phải tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc"; kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu kép nhưng căn cứ tình hình cụ thể để xác định thứ tự ưu tiên giữa chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc phân công, phân cấp, xác định rõ hơn vai trò từng cấp, từng ngành, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là với TP HCM có hơn 10 triệu dân, là trung tâm giao thương rất lớn, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch luôn khó khăn hơn bất cứ địa phương nào trên cả nước.

Làm tốt hơn nữa yêu cầu "4 tại chỗ", tránh bị động, lúng túng khi dịch bệnh xảy ra. Chính phủ và các bộ ngành sẽ tháo gỡ, xử lý mọi khó khăn, vướng mắc theo yêu cầu 3 không (không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm).

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để tiến hành cách ly, phong tỏa, giãn cách phù hợp; cách ly, phong tỏa diện hẹp, giãn cách diện rộng, thần tốc xét nghiệm, nhanh chóng cách ly các ca F0. Phân tích kỹ hơn về nội dung này, Thủ tướng nêu rõ nếu cách ly, phong tỏa vội vàng trên diện rộng thì dễ cho người chống dịch nhưng làm khó cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

"Lãnh đạo phải chọn việc khó khăn hơn để thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và xã hội"- Thủ tướng nhấn mạnh. Phong tỏa, giãn cách không phụ thuộc cứng nhắc vào địa giới hành chính. Lấy hệ thống chính trị cơ sở là nền tảng, là pháo đài chống dịch để "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", với sự vào cuộc của lực lượng công an, sự hỗ trợ của quân đội.

Các cấp cần căn cứ các hướng dẫn, quy định chung của cấp trên để chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các giải pháp, như vừa qua TP HCM đã ban hành Chỉ thị số 10 trên cơ sở các chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ của cấp trên, vừa phát huy tính sáng tạo, chủ động của cấp dưới để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tinh thần là xã lo cho xã, huyện lo cho huyện, tỉnh lo cho tỉnh, cấp trên không bỏ rơi cấp dưới, cấp dưới không ỷ lại cấp trên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K + vắc-xin" và ứng dụng công nghệ chặt chẽ và rộng rãi, vừa làm vừa hoàn thiện dần. Thí điểm việc tự xét nghiệm, cách ly F1 tại nhà, Bộ Y tế hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình để các địa phương và người dân thực hiện, quan trọng nhất là phải chính xác, an toàn.

Thủ tướng yêu cầu, khi tiến hành các giải pháp nếu liên quan tới nhiều địa phương, TP HCM và các tỉnh lân cận cần hết sức cân nhắc, chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để đảm bảo lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, người di chuyển qua lại phải đảm bảo an toàn, không làm lây lan dịch bệnh. Thủ tướng giao Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ về phân luồng, phân tuyến, thời gian, quy trình… vận chuyển hàng hóa; Bộ Công an phối hợp với địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.