Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu thông tin 'châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may'

Sản xuất hàng may mặc tại Xí nghiệp Sơ mi, Veston của Tổng Công ty May 10 tại Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội - một đơn vị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN

Công văn số 5694/VPCP-CN ngày 27/7/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu, báo chí ngày 20/7/2023 có phản ánh thông tin: châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may, theo đó đưa ra quy tắc bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất dệt may đảm nhận trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm dệt may, đồng thời hỗ trợ sự quản lý bền vững rác thải dệt may khắp châu Âu.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh nêu trên, xây dựng giải pháp triển khai phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2023.