Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2025, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng, với tình trạng xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao; giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt kỷ lục mới.

Ở trong nước, chúng ta tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; (2) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025; (3) Quán triệt và tổ chức triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; (4) Chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 50 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất trong một kỳ họp đến nay); (5) Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; (6) Tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024, nổi bật là: Kinh tế vĩ mô tiếp tụ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý IV/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nổi bật là tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, các thị trường truyền thống bị thu hẹp; sức ép điều hành vĩ mô; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc (nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu); xảy ra liên tiếp các cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Gợi ý nội dung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, tình hình có gì mới, có gì đặc biệt cần lưu ý và tác động đến nước ta; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành, địa phương; tình hình kinh tế - xã hội có điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có gì còn bất cập, cần có giải pháp gì.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý IV/2025, trong đó lưu ý các giải pháp đạt tăng trưởng cao, từ 8,3-8,5% trong bối cảnh rất khó khăn, gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…

