Thủ tướng đề nghị ngân hàng hàng đầu Nhật Bản và thế giới tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hironori Kamezawa, Tổng Giám đốc Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

MUFG (2006) là một trong những tập đoàn tài chính toàn cầu lớn nhất thế giới và một trong 3 "đại ngân hàng" của Nhật Bản (bên cạnh SMBC và Mizuho) với hơn 772 chi nhánh tại Nhật Bản và 76 chi nhánh trên thế giới. Năm 2020, doanh thu của MUFG đạt 46 tỷ USD, lợi nhuận đạt 2,7 tỷ USD.

MUFG Bank hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Năm 2013, MUFG và Vietinbank chính thức bắt đầu các hoạt động hợp tác chiến lược với việc MUFG mua 19,73% cổ phần của VietinBank. Đây là thương vụ đầu tư M&A lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam tại thời điểm đó.

Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc MUFG đã báo cáo về hợp tác chiến lược giữa MUFG và VietinBank và định hướng hoạt động của MUFG trong thời gian tới.

Ông Hironori Kamezawa cho biết, từ khi trở thành đối tác chiến lược với VietinBank, nhờ sự hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan, quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển, góp phần nâng cao năng lực quản trị và tăng trưởng ổn định của ngân hàng.

Thủ tướng đề nghị, với vai trò là ngân hàng uy tín hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng MUFG tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá Việt Nam là một trong những địa chỉ đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực, ngày càng quan trọng với các doanh nghiệp Nhật Bản, MUFG mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng, nền kinh tế của Việt Nam và hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế bởi đây là bước đi quan trọng của Việt Nam và cũng là lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm theo hướng bền vững, phát huy trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp; hợp tác chuyển đổi xanh ngành ngân hàng – tài chính.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang rất tốt đẹp và Việt Nam cần tiếp tục tham khảo, học hỏi kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả của MUFG tại Việt Nam, đặc biệt là kết quả hợp tác chiến lược với VietinBank trong hơn 10 năm vừa qua.

Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng MUFG - Vietinbank đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công 6 phiên tọa đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn lớn của Nhật Bản để lắng nghe và giải quyết kịp thời, hiệu quả các đề xuất, kiến nghị, củng cố niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản.

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch đầu tư, kinh doanh của tập đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là các sáng kiến nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng...

Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng đề nghị, với vai trò là ngân hàng uy tín hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, Ngân hàng MUFG tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng của Nhật Bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, đây là định hướng đầu tư đúng hướng, thông minh.

Thủ tướng đề nghị MUFG tiếp tục trao đổi với Bộ Tài chính để tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung pháp lý, triển khai xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM. Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, góp ý xây dựng chính sách; thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các lĩnh vực mới nổi; phát triển thị trường vốn, thúc đẩy tài chính xanh và cơ chế tín chỉ carbon, tiếp cận nguồn vốn trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC); thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các hội nghị về đầu tư, phát triển tại Việt Nam để huy động nguồn lực, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác nước ngoài.