Thủ tướng dự Lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Lễ khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500 kV Phố Nối và kết nối trực tuyến đến 9 điểm cầu thuộc 9 tỉnh có dự án đi qua. Tham dự Lễ khánh thành tại điểm cầu chính ở khu vực trạm 500 kV Phố Nối (Hưng Yên) có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang.

Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thái Bình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; tại điểm cầu thuộc tỉnh Thanh Hóa có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; tại điểm cầu thuộc tỉnh Hà Tĩnh có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo các Ban, Bộ ngành của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo các cấp chính quyền các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và cơ quan thường trú tại các tỉnh, đại diện người dân tại các khu vực đường dây đi qua.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư là hơn 22.300 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Dự án có khối lượng đào đất đá là hơn 2.500.000 m3, sử dụng hơn 705.000 m3 bê tông, gần 70.000 tấn cốt thép móng; tổng khối lượng lắp dựng cột thép là 139.000 tấn; kéo tổng cộng gần 14.000 km dây dẫn các loại. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ Trung – Bắc với công suất từ 2.500MW hiện nay lên 5.000MW, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo, giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây và trạm 500kV hiện hữu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn như: Phải thực hiện khối lượng lớn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,83 triệu m2, trải dài qua 9 tỉnh; hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất cho 167 hộ dân phải di dời và 5.248 hộ bị ảnh hưởng; Khó khăn do thiếu hụt về huy động đồng thời nhiều máy móc, thiết bị thi công đặc thù trên toàn tuyến; Khó khăn về huy động lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật cao để thi công dựng cột, kéo dây; Khó khăn về địa hình tuyến thi công với nhiều vị trí trên đồi núi cao, cheo leo, đường lên các vị trí móng cột khó khăn, đặc biệt khi trời mưa đường dốc, trơn trượt, mặt bằng thi công không thuận lợi; Thi công trong giai đoạn bất lợi nhất về thời tiết, lúc mưa phùn giá rét; lúc nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng cực đoan; lúc bão gió mưa dông, thậm chí nhiều ngày xảy ra gió mạnh từ 3 đến 7 tiếng, đi kèm với dông sét… nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị công trình; Khó khăn về cung cấp cột thép do tổng khối lượng rất lớn với tiến độ yêu cầu gấp.

Kể từ khi bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ. Với tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới so với cách làm trước đây nên thời gian triển khai dự án đã được rút ngắn rất đáng kể, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành dự án như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án đường dây 500 kv mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Theo đánh giá, đối với các dự án có quy mô, khối lượng tương tự phải triển khai từ 3 đến 4 năm. Trước đây, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông dài 437 km phải thi công trong gần 3 năm, dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 dài 740 km cũng cần gần 4 năm thi công. Tuy nhiên, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công. Nếu xét về quy mô công trình, đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 cần dựng 60.000 tấn cột thép thì dự án này phải dựng tới 139.000 tấn thép, tức là gấp hơn 2 lần so với mạch 1.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, EVN/EVNNPT đã phối hợp với chính quyền địa phương để huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, vật tư tại chính địa phương có dự án đi qua nên đã đẩy nhanh tiến độ đào đúc móng.

Đối với công việc dựng cột kéo dây, các cơ quan, đơn vị đã tích cực vào cuộc, hỗ trợ EVN, EVNNPT và các nhà thầu trên mọi phương diện: về nhân lực, các đơn vị của ngành điện đã điều động thêm hơn 3.300 người trực tiếp thi công dựng cột và kéo dây; các Tập đoàn Viettel, VNPT, PVN hỗ trợ gần 250 người; Lực lượng công an, lực lượng quân đội tại chỗ như Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng dân quân tự vệ tập trung huy động lên đến hơn 1.500 người để tham gia, đóng góp hàng ngàn ngày công cho dự án; Về công tác vận chuyển, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã kịp thời vận chuyển gần 1.000 container vật tư, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam để bàn giao cho các đơn vị thi công công trình.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các tỉnh đã huy động hàng trăm tổ đội với hơn 6.000 đoàn viên thanh viên tham gia hỗ trợ thu dọn nhà cửa, vật kiến trúc dưới hành lang tuyến, phân luồng giao thông. Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ tỉnh cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, tích cực tham gia công tác hậu cần, đảm bảo lương thực, thực thực phẩm cho kỹ sư, công nhân tham gia dự án. Cùng với đó, chính quyền các cấp và lực lượng công an địa phương đã đảm bảo an ninh trật tự tại công trường, bố trí nơi ăn, chốn ở cho công nhân tham gia thi công, qua đó góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đã kịp thời đưa tin, bài, phóng sự, tạo nên những hình ảnh đẹp về các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường để động viên, khích lệ, góp phần tạo động lực, truyền đi cảm hứng hăng say lao động trên công trình. Đặc biệt, những bài viết, hình ảnh thực tế trên công trường là những minh chứng sinh động nhất về sự phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân với sự tham gia giúp sức, hỗ trợ của nhiều lực lượng, đoàn thể tại địa phương.

Tại nhiều cuộc họp kiểm điểm, đôn đốc tiến độ cũng như kiểm tra thực tế trên công trường thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, EVN, EVNNPT, các đơn vị tư vấn, cung cấp vật tư thiết bị, các đơn vị thi công làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, làm việc liên tục 24/7, “3 ca, 4 kíp”, “làm xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”. Với nỗ lực đó dự án đã hoàn thành, đóng điện vận hành đáp ứng theo đúng yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Việc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 giúp cho hệ thống điện của Việt Nam có 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. Sự nỗ lượt vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành công trình đúng tiến độ yêu cầu là niềm vinh dự, tự hào, là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024).