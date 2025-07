Thủ tướng: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước ngày 27/7

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự phiên họp có: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phiên họp tập trung đánh giá việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ sau phiên họp thứ 5; thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, trong đó có việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ; rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tính đến hết ngày 08/7/2025, có 18/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 52,9%).

Các địa phương này gồm: Hà Nội, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai (Lào Cai, Yên Bái – trước đây), Quảng Ninh, Bắc Ninh (Bắc Ninh, Bắc Giang), Hải Phòng (Hải Phòng, Hải Dương), Hưng Yên (Hưng Yên, Thái Bình), Hà Tĩnh, Quảng Ngãi (Quảng Ngãi, Kon Tum), Khánh Hòa (Khánh Hòa, Ninh Thuận), Đồng Nai (Đồng Nai, Bình Phước), TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), Tây Ninh (Tây Ninh, Long An), Đồng Tháp (Đồng Tháp, Tiền Giang), Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), An Giang (An Giang, Kiên Giang), Cần Thơ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang). Còn 16/34 địa phương còn lại chưa hoàn thành.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8, đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ sau Phiên họp thứ năm đến nay, có thêm 07 địa phương (tên địa phương trước sắp xếp) hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm: Lai Châu (đã khởi công 100%), Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Giang. Huế dự kiến tổ chức công bố hoàn thành mục tiêu vào ngày 18/7/2025, nâng tổng số địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là 19/34 địa phương.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 08/7/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 264.522 căn (trong đó: khánh thành 229.328 căn và khởi công, đang xây dựng 35.194 căn).

Số nhà còn lại cần triển khai từ nay đến 31/8/2025 là 25.232 căn (gồm: đang xây dựng 18.799 căn và chưa khởi công 6.433 căn). Bình quân mỗi địa phương cần triển khai thực hiện 26 căn/ngày (trong đó: khởi công mới gần 7 căn/ngày và hoàn thiện để bàn giao khoảng 19 căn/ngày).

Về kinh phí, tổng nguồn lực đã huy động (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa) đến thời điểm này được trên 17.802 tỷ đồng; huy động trên 113.400 lượt người với trên 1 triệu ngày công lao động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Tổng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã phân bổ hỗ trợ các địa phương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là hơn 4.424 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 7 và tháng 8 năm 2025 có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước: 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân; chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chúng ta cũng đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, cần xác định những thuận lợi, những khó khăn cần tháo gỡ, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, những điểm cần phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành được nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hỗ trợ các địa phương có khó khăn về tài chính.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, cơ quan, địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc và đề xuất các phương án nhằm đạt mục tiêu rút ngắn thời gian xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trong phạm vi toàn quốc. Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành, tích cực đóng góp cho chương trình.

Nhờ đó, chúng ta đã rút ngắn thời hạn sớm hơn 5 năm so với kế hoạch (từ năm 2030 theo kế hoạch ban đầu xuống năm 2025), sau đó tiếp tục rút ngắn các mốc thời gian (từ 31/12/2025 xuống 30/10/2025 và cuối cùng là 31/8/2025). Đây là nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8, đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9; riêng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 27/7/2025 để tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thủ tướng biểu dương 18 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Còn 16 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc này, Thủ tướng nêu rõ, Bí thư, Chủ tịch các địa phương (2 cấp chính quyền) phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu bám sát, nắm chắc tình hình từng hộ gia đình, cập nhật số liệu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nói đi đôi với làm, làm vì nhân dân, vì đất nước với trách nhiệm cao nhất, sự sẻ chia từ trái tim.

Trước mắt, cần kiểm tra, rà soát lại để chậm nhất tới 24/7, tất cả gia đình người có công với cách mạng phải được hỗ trợ xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương còn nhà tạm, nhà dột nát cần khởi công đồng loạt số nhà chưa khởi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho người dân trước 15/8.

Các đại biểu tham dự Cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Băc

Nhấn mạnh cần tổ chức thực hiện thật hiệu quả, Thủ tướng nêu rõ ngân sách đã được bố trí và có kế hoạch thanh toán đầy đủ, các địa phương phải rất linh hoạt, có thể ứng trước theo quy định.

Đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng, phát động phong trào hỗ trợ, đóng góp về tinh thần, công sức và vật chất, "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc ta là lòng yêu nước, thương nòi, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", cả nước cùng chung tay, đồng lòng giúp đỡ những người không có nhà, những người đang phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, và đặc biệt là các gia đình người có công với cách mạng, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cùng với đó, huy động lực lượng Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… trên địa bàn, các lực lượng này đã có chỉ đạo và luôn chủ động, sẵn sàng tham gia.

Đặc biệt, nếu người dân còn thiếu đất để xóa nhà tạm, nhà dột nát thì chính quyền địa phương phải bố trí cho họ, bởi Đảng, Nhà nước ta chỉ có mục tiêu lớn nhất là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và lo cho dân được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý nhanh các thủ tục liên quan ngân sách, kinh phí cho chương trình; Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng giải ngân số tiền hỗ trợ theo cam kết.

"Thời gian để hoàn thành mục tiêu đề ra còn rất ngắn và công việc còn lại không nhiều về số lượng nhưng lại là những việc khó. Những ngày cuối này là những việc rất khó khăn, vì những việc dễ đã làm trước rồi. Vì vậy, chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn, nhiều sự quan tâm hơn, tham gia kiểm tra, giám sát, thúc đẩy một cách quyết liệt hơn để hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đề ra", Thủ tướng yêu cầu.