Thủ tướng: Khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 13/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối, với mục tiêu hoàn thành các công việc còn lại, quyết tâm khánh thành toàn dự án vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các ý kiến tại cuộc làm việc, đến nay, các công việc đã được triển khai tương đối tốt, hoàn thành được khối lượng rất lớn, chỉ còn một số việc phải làm tập trung trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có nhiều khó khăn nhất trong triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia , bảo đảm đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, có quy mô lớn, cột cao nhất là 145 m, cột nặng nhất tới 415 tấn, thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau như mưa rét, nắng nóng, bão lũ, đặc biệt là tại miền Trung "túi mưa chảo lửa", trên địa hình hiểm trở.

Đến nay, khối lượng công việc còn lại không nhiều song là phần việc khó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, làm việc quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa trong giai đoạn nước rút cuối cùng với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2/9 , tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiến hành công tác nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với EVN tiếp tục rà soát, huy động lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nhân lực hỗ trợ thi công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về môi trường, bảo đảm hoàn nguyên khi khánh thành dự án. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng xứng đáng, phù hợp ở tất cả các cấp đã tích cực tham gia triển khai dự án.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ nhân lực, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với EVN, các cơ quan, lực lượng để hoàn thành các công việc còn lại. Công an các địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại nơi thi công.