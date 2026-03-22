Thủ tướng: Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và xe điện

Dứt khoát không để thiếu xăng dầu



Chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Các ý kiến tại cuộc họp đánh giá, trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và khó khăn trên thị trường năng lượng thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Cơ bản đến nay, tình hình được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng được bảo đảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với các nhận định, đánh giá tại cuộc họp về việc khủng hoảng xăng dầu trên thế giới lần này rất phức tạp, khó định đoán. Vì vậy, vừa phải có các biện pháp, giải pháp xử lý trước mắt, vừa phải có các biện pháp căn cơ, lâu dài, trên tinh thần phải hết sức bình tĩnh, kiên định các nguyên tắc lớn và linh hoạt trong quá trình điều hành, quản lý.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn: Dứt khoát không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung và giá nguyên liệu ổn định.

Ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo. Ảnh: VGP

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, trục lợi chính sách.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khoá (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), chính sách quản lý giá. Theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học, góp phần chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; coi đây là cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.