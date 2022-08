Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc đang 'ở thời điểm khó khăn nhất'

Theo Hãng tin Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa có chuyến thị sát tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc từ ngày 16 tới 17-8.



Tại đây, ông đã trao đổi với các quan chức hàng đầu đến từ 6 tỉnh kinh tế lớn (Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên) và kêu gọi họ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương cũng như mở cửa cho hoạt động thương mại và đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa.

"6 tỉnh lớn chiếm 45% nền kinh tế cả nước và là trụ cột phát triển kinh tế đất nước. Các tỉnh kinh tế lớn cần mạnh dạn đi đầu, phát huy vai trò hỗ trợ then chốt trong việc ổn định nền kinh tế... Nền kinh tế ổn định cũng là một nguồn tài nguyên ổn định" - Tân Hoa xã dẫn lại lời ông Lý phát biểu khi chủ trì hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế ở Thâm Quyến vào hôm 16-8.

Đài CNN cho biết phát biểu của ông Lý được đưa ra một ngày sau khi dữ liệu chính thức vẽ ra một "bức tranh ảm đạm" cho nền kinh tế Trung Quốc. Lệnh phong tỏa để đối phó COVID-19, cuộc khủng hoảng bất động sản và giờ là thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng mạnh tới nước này.

Hôm 15-8, Cục Thống kê Trung Quốc cho biết doanh số bán lẻ tại nước này tăng 2,7% trong tháng 7 so với một năm trước, nhưng chậm lại so với mức tăng 3,1% của tháng 6. Sản xuất công nghiệp đã tăng 3,8% trong tháng 7 so với một năm trước đó, nhưng giảm so với mức tăng 3,9% trong tháng 6.

Ngoài ra, tỉ lệ thất nghiệp của những người từ 16 - 24 tuổi đã tăng lên mức cao kỷ lục với 19,9%, tăng so với mức 19,3% của tháng 6. Còn hoạt động đầu tư vào bất động sản giảm 6,4% trong 7 tháng đầu năm nay và giá nhà mới tại 70 thành phố lớn đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng 7.

"Hiện nay chúng ta đang ở thời điểm khó khăn nhất của quá trình hồi phục kinh tế, phải khẩn trương củng cố nền tảng phát triển và hồi phục phục kinh tế" - ông Lý chỉ ra.