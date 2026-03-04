Thủ tướng: Nghiên cứu nâng hạn mức thu nhập người mua NƠXH lên 25-27 triệu/tháng

Sáng 4/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

" Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý ", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu trước tiên là chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị kịp thời, chất lượng các báo cáo, tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2, nhất là các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về kinh tế - xã hội, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 34 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất (trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết).

Quán triệt mục tiêu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát - mất tăng trưởng" hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp); khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế; Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay.

Về quản lý thị trường, giá cả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

" Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng) ", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng lên gấp đôi (từ 1 năm lên 2 năm và có thể ân hạn).

Bộ Công Thương chủ trì đề xuất phát động ngay "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam" để các doanh nghiệp có khuyến mại, giảm giá cho khách hàng mua bán hàng sản xuất tại Việt Nam, phát động vào tuần tới nhân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13-15%.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị khởi công 148 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới còn lại vào ngày 12/3.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cần nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước; làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và đặc biệt là tiêu dùng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.