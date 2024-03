Thủ tướng Phạm Minh Chính gọi một hãng bay là niềm tự hào thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới, Thủ tướng 3 nước cũng nhắc tên trong buổi làm việc

Ảnh: Báo Chính phủ

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, tối ngày 7/3/2024, tại cuộc gặp gỡ kiều bào ở Thủ đô Canberra, Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhắc đến các thương hiệu quốc gia như Vietjet là một niềm tự hào của Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong buổi làm việc mới đây của ông với các Thủ tướng các nước như Thủ tướng Australia, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Indonesia, họ đều nhắc đến Vietjet, vì sự đóng góp của thương hiệu này tới mối quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa các nước.



“Nền kinh tế của chúng ta còn khiêm tốn nhưng có những thương hiệu vượt ra tầm thế giới như vậy là một niềm tự hào của chúng ta.” Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh.

Vietjet là một trong những doanh nghiệp Việt Nam điển hình đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành hàng không trong nước và khu vực. Thành lập năm 2007, Vietjet đã nhanh chóng phát triển thành một trong những hãng hàng không hàng đầu Việt Nam và vươn xa ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

Là một trong những hãng hàng không với độ nhận diện hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, Vietjet tập trung mở rộng, phát triển mạng bay quốc tế gắn liền với chất lượng dịch vụ vượt trội và giá vé hợp lý đến thêm nhiều thị trường, khu vực mới. Cùng với Thai VietJet tại Thái Lan, Vietjet khai thác tổng cộng 197 đường bay nội địa tại Việt Nam, Thái Lan và đường bay quốc tế tới Australia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...

Tại thị trường Australia, ngày 5/3 mới đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia 2024, Vietjet đã công bố đường bay mới kết nối thành phố Melbourne với Thủ đô Hà Nội. Vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Perth (Australia). Vietjet hiện là hãng hàng không khai thác nhiều đường bay giữa hai quốc gia Việt Nam - Australia với 58 chuyến bay mỗi tuần.

Tại thị trường Indonesia, Vietjet khai thác 4 đường bay giữa Việt Nam và Indonesia, tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam - Indonesia của Vietjet lên đến 92 chuyến bay mỗi tuần, góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa Việt Nam và “đất nước vạn đảo” này. Ngày 13/1/2024, trong cuộc Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì, Tổng thống Joko Widodo cũng đã đề nghị Vietjet Air mở thêm các đường bay tới những điểm du lịch của Indonesia.

Tại Thái Lan, Vietjet đã thành lập liên doanh hàng không với hãng hàng không Kan Air (Thái Lan) mang tên Thai VietJetAir. Thai VietJet Air là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Sân bay Bangkok Suvarnabhumi. Hãng thực hiện chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách đầu tiên vào tháng 11 năm 2014 từ Sân bay Suvarnabhumi đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng. VietJet Air đã giảm tỷ lệ sở hữu tại hãng này xuống 9%, với Công ty TNHH Hàng không Thai VietJet (52%) và Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế (39%) sở hữu phần lớn cổ phần tại Thai VietJet Air.

Với gần 10 năm hoạt động, Thai VietJetAir đã tạo được sự uy tín, trở thành một lựa chọn phổ biến của nhiều du khách với thị phần nội địa đứng ở vị trí thứ hai sau Thai AirAsia. Trong một báo cáo của Ngân hàng Krungsri (Thái Lan) vào năm 2021 cho biết Thai VietJetAir đã vận chuyển 22,2% tổng số khách du lịch hàng không nội địa Thái Lan.

Thai Vietjet Air cũng tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng tại Thái Lan giải golf từ thiện Fly Green Charity Golf Day - thuộc quỹ môi trường Fly Green với mục tiêu hỗ trợ các hoạt động của Quỹ Seub Nakhasathien để bảo vệ rừng cũng như các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng hay dự án “Metro Forest”, thuộc Quỹ Fly Green chung tay trồng cây xanh, tăng thêm diện tích cây xanh tại các đô thị ở Thái Lan.

Ngoài ra, Vietjet cũng chú trọng đến việc tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động hàng không, nhằm đảm bảo rằng mỗi chuyến bay luôn được thực hiện với mức độ an toàn cao nhất, đảm bảo sự an tâm cho hành khách và nâng cao uy tín thương hiệu Vietjet trong ngành hàng không Việt Nam. Vietjet đã đạt kết quả cao theo chương trình kiểm tra đánh giá an toàn hàng không (IOSA) do Hiệp hội Hàng không thế giới IATA thực hiện hàng năm.

Bên cạnh đó, Vietjet đã được trang đánh giá an toàn hàng không AirlineRating vinh danh là Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới trong 5 năm liền (2017-2021). Hãng cũng nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như Top 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới về chỉ số sức khỏe hoạt động, tài chính; Hãng Hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2020; Doanh nghiệp tốt nhất ngành hàng không tại châu Á; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam; Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam…

Vietjet cũng nhận được huân chương Lao động của Chủ tịch nước, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành... vì đóng góp mạnh mẽ của mình cho sự phát triển, đổi mới của ngành hàng không, du lịch cũng như những cống hiến, đóng góp cho xã hội thông qua hàng loạt hoạt động cộng đồng, thiện nguyện.