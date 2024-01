Vietjet Air đạt doanh thu 62.500 tỷ đồng trong năm 2023, dư tiền mặt tăng gấp đôi

CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Airs, VJC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2023, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 18,8 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 46% và đóng góp 40% tổng doanh thu vận chuyển hàng không. Khấu trừ chi phí, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 152 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 62,5 nghìn tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tương ứng thu về 344 tỷ đồng.

Năm qua, Vietjet đã khai thác an toàn 133 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,3 triệu lượt hành khách (chưa bao gồm Vietjet Thái Lan), trong đó hơn 7,6 triệu khách quốc tế, tăng tới 183% so với năm 2022.

Hiện, Công ty đã phát triển mạng bay với 33 đường bay quốc tế và quốc nội được mở mới, nâng tổng số đường bay lên 125 đường bay, trong đó 80 đường bay quốc tế và 45 đường bay quốc nội. Nổi bật là các đường bay TP.HCM - Thượng Hải (Trung Quốc), TP.HCM - Viêng Chăn (Lào), Hà Nội - Siem Reap (Campuchia), Hà Nội – Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Phú Quốc – Busan (Hàn Quốc) …

Vietjet còn là hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối Việt Nam với 5 thành phố lớn nhất của Australia, gồm Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane.

Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 81,5 nghìn tấn, tăng 73% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 84,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với thời điểm đầu năm, do Vietjet đầu tư tàu bay với 3 tàu A321 NEO thế hệ mới. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền đạt 5.021 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.