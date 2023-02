Thủ tướng phân công giải quyết vướng mắc trong đầu tư, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Toàn văn Công điện số 57/CĐ-TTg.



Công điện gửi: Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Xây dựng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng;

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Công điện nêu rõ: Từ ngày 25 đến ngày 30/01/2023 (tức từ Mùng 4 đến Mùng 9 Tết Nguyên Đán Quý Mão), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án và chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia các dự án, các đơn vị sản xuất kinh doanh vận tải, người dân tại các khu tái định cư và làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương về các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Nhìn chung, các dự án đường bộ cao tốc đã được Bộ Giao thông vận tải, cơ quan, đơn vị và các địa phương tập trung, nỗ lực triển khai thực hiện; cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc tích cực, hăng say; nhiều dự án thi công xuyên Tết; tiến độ được cải thiện rõ rệt, các tuyến đường cao tốc đã từng bước được hoàn thiện.

Tuy nhiên, qua báo cáo, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần kịp thời giải quyết để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua "đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc", bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1250/CĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trọng điểm.

2. Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động, kịp thời giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và chống tiêu cực, tham nhũng đối với các vướng mắc, các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị (chi tiết tại phụ lục kèm theo Công điện ). Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để xem xét, giải quyết.

Phân công giải quyết các kiến nghị của địa phương, cơ quan

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 2/2023 hướng dẫn chi tiết các địa phương về trình tự, thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác mỏ; nội dung cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường...), bãi đổ thải bảo đảm nhà thầu có thể khai thác được ngay các vật liệu xây dựng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải rà soát, nâng công suất các mỏ cát, mỏ đá phục vụ xây dựng các tuyến đường cao tốc. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 3/2023. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo tiến độ các dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong tháng 2/2023 hướng dẫn hoàn thuế VAT khi đầu tư PPP có sự tham gia vốn nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP trên 50% tổng mức đầu tư đối với các dự án vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn, có yếu tố quốc phòng, an ninh. Thời gian hoàn thành là tháng 6/2023.

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương xác định vị trí, phạm vi, quy mô đầu tư trạm dừng nghỉ cho các dự án đường bộ cao tốc. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.