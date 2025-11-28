Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Phê chuẩn, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, đối với tỉnh Quảng Trị , tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ban Bí thư đã chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

* Đồng thời, tại Quyết định số 2602/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phong.

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định về việc ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

* Tại Quyết định số 2592/QĐ-TTg ngày 26/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo (người cầm hoa bên trái).

Ông Lê Văn Bảo 56 tuổi, quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị; trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Bảo từng trải qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, rồi Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình. Từ tháng 7/2025 đến nay, sau khi hợp nhất giữa Quảng Trị và Quảng Bình, ông Lê Văn Bảo giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17/11/2025, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Đối với tỉnh Đồng Tháp , tại Quyết định số 2595/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại sinh ngày 20/8/1971, quê quán ở tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính, Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp.

Ông Phạm Thành Ngại từng đảm nhận các nhiệm vụ công tác như: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, Cà Mau; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Cà Mau; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ tháng 9/2021, ông Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để giới thiệu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 giới thiệu và bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Đồng thời, tại Quyết định số 2600/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang.

Trước đó, ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phê chuẩn, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Đối với tỉnh Vĩnh Long, tại Quyết định số 2598/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang.

Ông Trần Trí Quang, sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp, có trình độ Kỹ sư kỹ thuật công trình, Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Trí Quang từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Đồng Tháp như: Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Thành ủy Sa Đéc (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 18/11/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đồng thời, tại Quyết định số 2601/QĐ-TTg ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời.

Trước đó, ngày 17/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Lữ Quang Ngời thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021 - 2026.