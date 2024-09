Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án sân bay của Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình tại huyện Giang Bình, tỉnh Bắc Ninh .

Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng sân bay chuyên dùng với đường băng dài 1.500m, quy mô sử dụng đất khoảng 125ha tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đang triển khai lập quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế, tổng dự toán, đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

Giai đoạn 2 đầu tư kéo dài đường băng từ 1.500m lên 3.050m, đầu tư nhà ga hàng không và các hạng mục phụ trợ với quy mô sử dụng đất khoảng 120ha. Đây là dự án trọng điểm của Bộ Công an , đồng thời là dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chủ trì hội nghị triển khai thực hiện dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng sân bay Gia Bình.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đề nghị tỉnh Bắc Ninh sớm phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng; quy hoạch, sử dụng đất các cấp, đồng thời bố trí đủ vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư khu vực với diện tích khoảng 86 ha để đầu tư xây dựng khu bay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định, dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh - quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và của tỉnh. Ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo tiến độ cam kết với Bộ Công an.

Với mục tiêu bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 trước ngày 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giải mật những văn bản liên quan đến dự án để cung cấp cho tỉnh và huyện Gia Bình, đồng thời thành lập bộ phận thường trực phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Huyện Gia Bình xây dựng phương án tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở; tạm thời vận động phụ huynh di chuyển các cháu đang học tại Trường Mầm non xã Xuân Lai bị thu hồi đến địa điểm học mới và phấn đấu trong vòng 6 tháng có trường mầm non thay thế; triển khai song song việc di chuyển đường điện, nước phục vụ người dân sinh hoạt.