Thủ tướng yêu cầu đo đạc kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tối 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ

Tại phiên họp, Bộ Tài chính - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 68. Các đại biểu đã tập trung rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền tại các Kế hoạch hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của bộ ngành, địa phương; các kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Bộ Tài chính đánh giá, tác động rõ nét nhất sau 3 tháng ban hành nghị quyết đó là sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội về phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá Nghị quyết số 68-NQ/TW đã thực sự khơi dậy tinh thần kinh doanh, giúp doanh nghiệp cảm thấy được khích lệ, đồng hành, lắng nghe. Tinh thần khởi nghiệp , lập nghiệp lên cao với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay, làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

Trong đó, tháng 6 ghi nhận cột mốc lịch sử khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24,4 nghìn, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình giai đoạn 2021 - 2024. Tháng 7/2025, cả nước có thêm hơn 16,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên 107,7 nghìn, tăng 10,6%; số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 7 cả nước có 61.460 hộ kinh doanh thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, đưa tổng số hộ kinh doanh thành lập trong 7 tháng đạt gần 536.200 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ. 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ.

Đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng



Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên định các mục tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu tổng quát là đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nhận thức, thay đổi tư duy, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn để tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, tạo xu thế phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới; lan tỏa niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

Các bộ ngành tiếp tục thúc đẩy giải quyết các nút thắt về thể chế; rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư liên quan thuế, phí, lệ phí, tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, xử phạt hành chính về cạnh tranh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ xây dựng lộ trình cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính. Các địa phương bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để phát triển các dự án mới, công khai kêu gọi các nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn 3 đột phá chiến lược, thể chế phải thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ, hạ tầng thông suốt để giảm chi phí đầu vào, tạo không gian phát triển mới, giá trị gia tăng mới; đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cho doanh nghiệp. Có cơ chế huy động nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân, nhất là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bộ Tài chính xây dựng nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế và quy trình thuế, kết nối thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp toàn cầu, đa quốc gia. Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ xây dựng cơ chế hỗ trợ hạ tầng (điện, tiền thuê đất, phí, lệ phí).

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiêu chí đo đạc và phản ánh kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất thi đua khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay tới cuối năm rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, việc của cấp nào cấp đó phải giải quyết. Cùng với đó, tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến của nhau và tham gia xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng kế hoạch giám sát các địa phương.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai từ nay tới cuối năm, đề nghị các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, "cả nước là một đoàn quân, hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo, đã đánh là thắng, thắng phải chắc, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài".