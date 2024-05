Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nhập khẩu nếu cần

Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa các nguồn điện - Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc chuẩn bị tài liệu cuộc họp của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình bảo đảm sản xuất cung ứng đủ điện cho sản xuất, tiêu dùng của người dân trong thời gian cao điểm của tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024, các năm tiếp theo và việc triển khai tích cực Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các giải pháp cụ thể, rõ ràng và có tính khả thi cao.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp; Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN và các cơ quan liên quan đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nhờ đó tình hình cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân cơ bản được đảm bảo, đặc biệt chúng ta đã vượt qua đợt nắng nóng kỷ lục trong 50 năm qua vào cuối tháng 4, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất lên đến 993 triệu kWh (tăng 23,1% so với cùng kỳ 2023), công suất tiêu thụ điện toàn quốc (Pmax) lập đỉnh mới ở mức 47.670 MW (tăng 13,2% so với cùng kỳ 2023), tuy nhiên, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành bảo đảm an toàn, không xảy ra tình trạng mất điện, cắt điện do thiếu điện.

Quý I năm 2024 và các tháng 4, 5, kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng ở mức 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020-2023 dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện được dự báo tiếp tục tăng cao vượt mức dự báo so với kế hoạch đề ra (cả nước tăng 13% cao hơn mức 9% kế hoạch dự báo, riêng miền Bắc tăng kỷ lục lên đến 17% so với cùng kỳ năm 2023). Trên tinh thần quyết tâm cao, nhất định không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương, doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, dự báo sát tình hình, sẵn sàng chuẩn bị các tình huống xấu nhất có thể xảy ra để có phương án bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong thời gian tới, đặc biệt là trong tháng 6 năm 2024 khi dự kiến cuối tháng 6 đường dây 500 kV mạch 3 mới hoàn thành.

Để bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai kết quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cụ thể.

Điều phối hiệu quả các nguồn điện

Về nguồn điện, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và EVN cần phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét nhập khẩu nếu cần, đồng thời tận dụng tối đa nguồn điện trong nước; điều phối hiệu quả các nguồn bao gồm nhiệt điện than, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối… các nhà máy điện phải tính toán thời điểm bảo trì, bảo dưỡng phù hợp và tuyệt đối không để các nhà máy điện than, các nguồn điện khác xảy ra sự cố do nguyên nhân không phải bất khả kháng.



Về nguồn nhiên liệu than, TKV, Tổng công ty Đông Bắc đẩy mạnh khai thác than tối đa nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu và có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện than, hạn chế tối đa việc nhập khẩu than. Đồng thời, đề nghị các nhà máy nhiệt điện than mua tối đa than sản xuất trong nước để tăng cường sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ngăn chặn, đẩy lùi việc khai thác than lậu, buôn lậu than và góp phần không để chảy máu ngoại tệ trong thời điểm này.

Về nguồn nước, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ thẩm quyền chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ, dự báo sát tình hình thời tiết, thủy văn, tình hình lũ sớm để chủ động điều hành linh hoạt, hài hòa giữa hai mục tiêu, vừa tích giữ để có dự phòng nước để bảo đảm phát điện tối đa công suất trong thời gian cao điểm (từ tháng 6 đến hết tháng 7) vừa sử dụng nước vào thời điểm phù hợp phát điện để không lãng phí tài nguyên nước, đồng thời có phòng đón lũ. Tuyệt đối không điều hành giật cục, cực đoan, nguyên tắc gây lãng phí tài nguyên nước không đảm bảo yêu cầu cung ứng điện.

Về nguồn cung khí, dầu, PVN chỉ đạo tổ chức triển khai tốt nhất kế hoạch sản xuất, bảo đảm cung ứng đủ khí, dầu theo đúng kế hoạch, ưu tiên phân bổ khí thiên nhiên cho phát điện trong các tháng cao điểm (6,7). Phối hợp với các chủ mỏ bố trí lịch sửa chữa nguồn phù hợp, không thực hiện sửa chữa trong thời gian cao điểm.

Rà soát hệ thống truyền tải, phân phối điện, kịp thời sửa chữa, khắc phục để bảo đảm vận hành an toàn



Về truyền tải điện, phân phối điện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN khẩn trương hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 (519 km) từ Quảng Trạch đến Phố Nối đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024; phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm 2024 như Trạm cắt Đắk Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum – Nông Cống, đường dây 500kV Monsoon – Thạch Mỹ… để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư vào hệ thống truyền tải điện với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị truyền tải, phân phối điện cần rà soát hệ thống, kịp thời sửa chữa, khắc phục để bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy; phân phối điện phù hợp, hiệu quả giữa các vùng miền. Chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục nhanh nhất sự cố nếu có.

Điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục", giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân



Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tích cực hơn nữa Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện; EVN khẩn trương phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại miền Bắc làm tốt công tác truyền thông về sử dụng tiết kiện điện, hiệu quả.

Về giá điện, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục"; ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh, giảm chi phí… giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp, điều kiện Việt Nam, có sự điều tiết của Nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước 30/5 trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Về việc xây dựng các chính sách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) và đơn vị phát điện, trình Chính phủ trước 30 tháng 5 năm 2024.



Về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và dự thảo Nghị định cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, dự thảo Nghị định trình Chính phủ trước 15 tháng 6 năm 2024. Việc xây dựng các Nghị định trên nguyên tắc lắng nghe ý kiến các bên liên quan để chính sách đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, không phát sinh các vấn đề phức tạp.



Các Bộ, ngành cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, nghiên cứu các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để giải quyết theo thẩm quyền và quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ, cơ quan tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền về các vấn đề phát sinh.