Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

01-03-2026 - 15:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa vào thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trưa 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi thị sát Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát một số điểm trên cao tốc, gồm nút giao cao tốc với Quốc lộ 24; hầm số 1 và hầm số 2.

Tại hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) và nhà thầu, đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả trong thi công dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo Bộ Xây dưng, tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng công an phương án sẵn sàng vận hành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương cần phối hợp triển khai trồng cây xanh ở những khu vực thích hợp trong phạm vi dự án, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường.

Đơn vị phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý vận hành cần tích cực kiểm tra, rà soát các quy định, khẩn trương phê duyệt các phương án đảm bảo cho việc thông xe, vận hành cao tốc trong thời gian sớm nhất. Mục đích tạo điều kiện thuận tiện, an toàn cho người dân lưu thông; thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở cơ quan chức năng phụ trách công tác đảm bảo an toàn giao thông sớm hoàn thành các phương án vận hành, trong đó có phương án ứng phó sự cố giao thông, đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào sử dụng, phát huy giá trị công trình, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên, tặng quà cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân của nhà thầu nhân chuyến thị sát

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân của nhà thầu, căn dặn bắt nhịp thi công hăng say, đảm bảo an toàn lao động, góp phần hoàn thành toàn bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước tháng 9-2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô hơn 88km, gồm 3 hầm xuyên núi; 77 cầu và hạng mục đường; trong đó đoạn qua Quảng Ngãi có chiều dài 60,3km, có 2 hầm xuyên núi. Tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỉ đồng; thời gian hoàn thành toàn bộ dự án theo hợp đồng tháng 9-2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được Thủ tướng Phạm Minh Chính ấn nút khởi công xây dựng đầu năm 2023; được tổ chức thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025.

Theo T.Trực

Người Lao động

