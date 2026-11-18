Người bình thường mua đĩa ăn thường quan tâm đến chuyện đẹp không, bền không, có dễ rửa không. Còn với nàng dâu hào môn Hề Mộng Dao, một chiếc đĩa đựng hoa quả cũng có thể đến từ Hermès, thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới. Nghe thôi đã thấy sự khác biệt giữa những tầng lớp tiêu dùng!

Mới đây, cựu siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi chia sẻ video giới thiệu bộ đĩa ăn được cô yêu thích. Không phải những chiếc túi Birkin hay Kelly đắt đỏ, lần này món đồ khiến dân tình chú ý lại là những chiếc đĩa sứ họa tiết trái cây được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày.

Đáng nói, một chiếc đĩa được truyền thông Trung Quốc nhắc đến với giá từ 1.500 nhân dân tệ, tương đương khoảng 5-6 triệu đồng. Nhưng với Hề Mộng Dao, đây lại là một trong những món đồ mua kèm túi xách mà cô cảm thấy đáng tiền và hữu dụng nhất. Quả nhiên, cuộc sống của người giàu đôi khi chẳng cần biệt thự hay siêu xe, chỉ nhìn chiếc đĩa đặt trên bàn ăn cũng đủ khiến người khác bất ngờ.

Mua túi Hermès, nàng dâu hào môn tiện tay sắm luôn bộ đĩa tiền triệu để đựng hoa quả

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Hề Mộng Dao giới thiệu bộ đồ ăn Hermès với những họa tiết trái cây sinh động. Từng chiếc đĩa được trang trí bằng hình quả đào, cherry, lựu cùng những loại quả khác, kết hợp đường viền vàng tạo cảm giác tinh tế và có phần cổ điển.

Những hình vẽ trái cây được thể hiện khá tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ. Thay vì những mẫu đĩa trắng đơn giản, bộ sưu tập này có thể trở thành điểm nhấn trên bàn ăn, đặc biệt khi dùng để bày hoa quả, bánh ngọt hoặc những món ăn nhẹ.

Theo chia sẻ của Hề Mộng Dao được truyền thông Trung Quốc thuật lại, những chiếc đĩa này là phối hàng, tức các sản phẩm được mua kèm trong quá trình mua túi Hermès. Trong giới chơi hàng hiệu, khái niệm này thường được dùng để chỉ việc khách hàng mua thêm những mặt hàng thuộc danh mục khác như khăn lụa, trang sức, đồ gia dụng hoặc thời trang nhằm xây dựng lịch sử mua sắm và tăng cơ hội tiếp cận những mẫu túi được săn đón.

Như vậy, bộ đĩa của Hề Mộng Dao không phải món quà miễn phí được Hermès tặng khi mua túi, mà là những sản phẩm cô đã chi tiền mua thêm. Điều khiến nhiều người thích thú là nữ siêu mẫu không ngần ngại nhận xét rằng phần lớn những món hàng mua kèm thường chẳng có nhiều tính ứng dụng. Tuy nhiên, bộ đĩa trái cây này lại là ngoại lệ.

Cô đánh giá cao vẻ đẹp của chúng và đặc biệt thích mẫu họa tiết quả đào. Thay vì mua về rồi cất kỹ trong tủ như một món đồ sưu tầm, Hề Mộng Dao sử dụng những chiếc đĩa để đựng trái cây và thức ăn thường ngày. Nói cách khác, những chiếc đĩa Hermès tiền triệu thực sự được dùng đúng chức năng của một chiếc đĩa.

Có lẽ chính thái độ tự nhiên ấy mới khiến câu chuyện trở nên thú vị. Với nhiều người, một chiếc đĩa trị giá vài triệu đồng có thể là món đồ phải nâng niu, sử dụng thật cẩn thận. Nhưng với nàng dâu hào môn, đó lại là vật dụng quen thuộc trên bàn ăn.

Một chiếc đĩa giá vài triệu đồng và câu chuyện về sự khác biệt trong cuộc sống của người giàu

Sau khi video được lan truyền, chủ đề "Đĩa ăn trong nhà Hề Mộng Dao đều là Hermès" nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi biết giá của những món đồ dùng tưởng chừng rất bình thường. Có người hài hước cho rằng mình vừa được mở mang tầm mắt, bởi trước đây chỉ nghĩ đến Hermès qua những chiếc túi xách hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng, chứ chưa từng hình dung đến cả đĩa đựng hoa quả cũng có thể thuộc thương hiệu này.

Thậm chí, có người còn thắc mắc liệu trong nhà giới siêu giàu, những món đồ sinh hoạt khác cũng đến từ các nhà mốt xa xỉ hay không. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn câu chuyện bằng sự hài hước.

Một bài đăng trên Xiaohongshu thu hút sự chú ý khi tác giả bày tỏ cảm giác chạnh lòng trước khoảng cách giàu nghèo. Người này cho rằng vài chiếc đĩa mà Hề Mộng Dao sử dụng có tổng giá trị gần bằng một tháng lương của mình ở tuổi 26.

Điều khiến người viết buồn không hẳn là Hề Mộng Dao sở hữu đồ đắt tiền. Đó là cảm giác sau nhiều năm học hành, làm việc và cố gắng, bản thân vẫn phải cân nhắc những khoản chi tiêu mà người khác có thể xem như chuyện rất đỗi bình thường.

Một ý kiến khác cho rằng không nên quy chụp việc Hề Mộng Dao chia sẻ đồ gia dụng thành hành động cố tình khoe giàu. Dù sao, cô cũng chỉ đang giới thiệu những món đồ mình sử dụng và yêu thích, còn khả năng chi tiêu của mỗi người phụ thuộc vào điều kiện tài chính riêng.

Câu chuyện vì thế tạo ra hai cách nhìn khá thú vị. Một bên bất ngờ trước sự xa xỉ trong sinh hoạt của giới nhà giàu, bên còn lại cho rằng đồ đắt tiền cũng chỉ là đồ dùng, mua về thì sử dụng chứ không nhất thiết phải cất trong tủ kính. Dù nhìn theo cách nào, khó có thể phủ nhận rằng những chiếc đĩa Hermès đã khiến nhiều người nhận ra một điều: Thứ được xem là xa xỉ với người này đôi khi lại chỉ là một món đồ gia dụng rất bình thường với người khác.

Từ siêu mẫu Victoria's Secret đến nàng dâu hào môn: Hề Mộng Dao và thú vui tận hưởng cuộc sống

Hề Mộng Dao sinh năm 1989, từng là một trong những người mẫu Trung Quốc gây chú ý trên sàn diễn quốc tế. Cô góp mặt trong nhiều show diễn của các thương hiệu lớn, đặc biệt được biết đến qua những lần xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show.

Năm 2019, nữ siêu mẫu kết hôn với Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân. Cuộc hôn nhân đưa Hề Mộng Dao trở thành một trong những nàng dâu hào môn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi kết hôn và sinh hai con, Hề Mộng Dao vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội, chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống, thời trang và mua sắm.

Những nội dung như lựa chọn trang phục, phụ kiện hay đồ gia dụng giúp người theo dõi có thêm góc nhìn về cuộc sống của cô ngoài những sự kiện thời trang hào nhoáng. Trong đó, bộ đĩa Hermès là ví dụ khá thú vị. Nữ siêu mẫu không chỉ xem đồ hiệu như một món phụ kiện để xuất hiện trước công chúng mà còn đưa chúng vào không gian sống hằng ngày.

Ở góc độ trang trí nhà cửa, những bộ bát đĩa có họa tiết đẹp cũng là một cách tạo điểm nhấn cho bàn ăn. Không nhất thiết phải sở hữu Hermès, nhiều người vẫn yêu thích việc lựa chọn bộ đồ ăn đồng điệu với màu sắc nội thất, thay đổi khăn trải bàn, cắm thêm một bình hoa hoặc bày trí món ăn đẹp mắt để khiến bữa cơm trở nên thú vị hơn.

Tất nhiên, ở Hề Mộng Dao, thú vui ấy được nâng lên một mức chi tiêu hoàn toàn khác. Sự khác biệt nằm ở mức giá và thương hiệu, nhưng cảm giác thích thú khi chọn được món đồ đẹp cho ngôi nhà lại là điều nhiều phụ nữ có thể đồng cảm.

Và sau tất cả, câu chuyện về những chiếc đĩa Hermès cũng gợi ra một suy nghĩ khá thú vị: Với một số người, sự xa xỉ là sở hữu món đồ đắt tiền và trưng bày nó thật đẹp. Với người khác, đó lại là khả năng sử dụng món đồ ấy thoải mái trong đời sống thường ngày mà không phải quá bận tâm đến giá trị của nó.

Có lẽ vì vậy, khoảnh khắc Hề Mộng Dao hào hứng khoe những chiếc đĩa đựng hoa quả lại gây chú ý không kém một lần cô xuất hiện với túi xách hàng hiệu. Bởi đôi khi, muốn biết cuộc sống của giới siêu giàu khác biệt đến đâu, chẳng cần nhìn trong tủ quần áo. Chỉ cần nhìn xuống bàn ăn cũng đủ hiểu!