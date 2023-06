Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Dự án đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Quy mô đầu tư giai đoạn 1 hơn 7,7 km, từ cầu Tam Giang, xã Hải Dương, thành phố Huế đến cầu qua cửa biển Thuận An. Trong đó, cầu qua cửa Thuận An dài 2,3 km. Công trình này khi hoàn thành vào năm 2024 sẽ là điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế ven biển, đầm phá, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đúng tiến độ.

“Để đảm bảo tiến độ dự án, nhà thầu chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị và nguồn tài chính đảm bảo thi công 24/24 trên công trường”, ông Ngô Văn Trường, đại diện nhà thầu Tân Nam thi công cầu qua cửa Thuận An cho biết.

Các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm, kết nối thành phố Huế với nhiều địa phương. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao quản lý 14 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Quyền, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến nay việc giải ngân vốn đạt hơn 47% kế hoạch: “Những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chúng tôi đã phối hợp từ cơ sở ở các phường, xã, phối hợp với lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện và báo cáo lên các sở, ban,ngành cũng như lãnh đạo đạo tỉnh để tháo gỡ kịp thời. Đến thời điểm này, các công trình trọng điểm chúng tôi cơ bản đáp ứng được tiến độ giải ngân cũng như khối lượng công việc mà chúng tôi đã đăng ký từ đầu năm”.

Dự án cầu qua cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo số liệu giải ngân tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế cao hơn mức trung bình của cả nước là 22,2%, xếp thứ 16/63 tỉnh thành và 20/114 bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Công trình cầu qua cửa Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy nhanh tiến độ

“Tỉnh đang quyết liệt tập trung vào tháo gỡ khó khăn vướng mắc của đầu tư công; Đưa ra các mốc yêu cầu giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp và gói thầu chuyển tiếp, yêu cầu đến 30/6 phải giải ngân tối thiểu là 60%. Các dự án mà gói thầu mới thì yêu cầu đến 30/6 phải có giải ngân xây lắp, đến 30/9 là phải giải ngân 70%. Chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải đăng kí kế hoạch giải ngân từng quý, từng tháng”, ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.