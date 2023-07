Thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm ở TPHCM

Thẩm mỹ “chui” hoạt động ngày càng tinh vi

Ngày 11/7, báo cáo tại kỳ họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ “chui” ở thành phố ngày càng tinh vi. Ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý loại hình dịch vụ này. Hiện nay, toàn thành phố có tổng cộng 7.087 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan thẩm mỹ, trong đó chỉ có 598 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm chưa đến 15%). Hơn 85% cơ sở do UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, các sai phạm chủ yếu xảy ra ở các cơ sở thẩm mỹ không cần cơ quan chuyên môn cấp phép. Điều đáng lo ngại là hoạt động thẩm mỹ “chui” đang có xu hướng chuyển vào các cơ sở có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước như khách sạn, nhà trọ. Sở Y tế kiến nghị Công an TPHCM có giải pháp quản lý và kịp thời ngăn chặn hoạt động thẩm mỹ không phép tại các khách sạn, nhà trọ, khu dân cư. Vân Sơn