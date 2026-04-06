Thực đơn 189 món của phi hành gia Artemis II

Ăn uống trong không gian không hẳn là trải nghiệm đẳng cấp Michelin nhưng rất thú vị. Sứ mệnh Artemis II cũng không ngoại lệ. Thực đơn của các phi hành gia bao gồm các món ăn như mì ống phô mai, thịt bò nướng, bông cải xanh nướng phô mai và 58 chiếc bánh tortilla.

Bốn thành viên phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen và Christina Koch có thể lựa chọn từ 189 món ăn khác nhau trong hành trình vòng quanh Mặt Trăng.

Phi hành gia Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada nếm thử một suất ăn thử nghiệm trong không gian thuộc chương trình Artemis II. (Ảnh: NASA)

Bánh tortilla là một trong những món ăn phổ biến nhất của phi hành gia - một phần vì chúng rất dễ làm, dễ gấp lại và dễ ăn mà không bị vụn bay lung tung trong môi trường không trọng lực bên trong tàu vũ trụ.

Thực đơn bữa sáng của phi hành đoàn hôm 3/4 vừa rồi, bao gồm bánh quiche rau củ, trứng bác, couscous với các loại hạt, đào và bột yến mạch. “Hôm nay thậm chí còn có cả bánh muffin nữa”, Leah Cheshier Mustachio, cán bộ phụ trách quan hệ công chúng của NASA, cho biết trong buổi phát trực tiếp về sứ mệnh này.

Cà phê cũng rất được ưa chuộng. NASA đã phân bổ 43 tách cà phê cho phi hành đoàn - trung bình hơn 10 tách cho mỗi phi hành gia trong suốt sứ mệnh kéo dài 10 ngày.

Đáng chú ý, các bữa ăn trong sứ mệnh này có thể được phục vụ nóng hổi nhờ thiết bị giữ ấm thức ăn kiểu “vali” - các sứ mệnh Apollo không có được sự tiện nghi này.

Thiết bị giữ ấm thức ăn kiểu "vali" của NASA. (Ảnh: NASA)

Ngoài cà phê, các phi hành gia còn có ít nhất 9 lựa chọn đồ uống khác, bao gồm nước chanh, trà xanh và nước táo ép, cũng như các loại “đồ uống bữa sáng” sô cô la, vani và dâu tây. Theo NASA, mỗi phi hành gia được phân bổ hai loại đồ uống không phải nước mỗi ngày. Trên tàu cũng có năm loại tương ớt và một số món tráng miệng - chủ yếu là bánh quy và sô cô la.

Theo Cơ quan Vũ trụ Canada, phi hành gia người Canada Jeremy Hansen cũng có năm sản phẩm thực phẩm của Canada để gợi nhớ về quê hương. Những món ăn này bao gồm cá hồi keta đánh bắt tự nhiên, cà ri tôm, ngũ cốc siêu thực phẩm vị dâu tây oải hương, bánh quy kem vị siro phong.

Theo NASA, phi hành đoàn đã “đóng góp trực tiếp” vào thực đơn, bao gồm một loạt các bài kiểm tra vị giác. “Các thành viên phi hành đoàn nếm thử, đánh giá và xếp hạng tất cả các món ăn trong thực đơn tiêu chuẩn trong quá trình thử nghiệm trước chuyến bay. Sở thích của họ được cân bằng với các yêu cầu dinh dưỡng và những gì tàu Orion có thể đáp ứng” , cơ quan này cho biết.