Thực hiện 5 thói quen chi tiêu này bạn sẽ kiểm soát được tình hình tài chính của mình

Cải thiện tình hình tài chính của bạn có vẻ dễ dàng bằng cách tiết kiệm nhiều tiền hơn và giảm chi tiêu của bạn.

Nhưng vấn đề ở đây là: nếu bạn muốn thấy những cải thiện lâu dài, trước tiên bạn phải thiết lập một số thói quen tài chính tốt. Điều này sẽ giúp bạn vừa đi đúng hướng vừa đạt được mục tiêu tiền bạc của mình.

Thói quen tài chính thực sự không khác gì các loại thói quen khác. Nếu thói quen của bạn thú vị và cần ít nỗ lực hơn, bạn sẽ thực sự gắn bó với chúng tốt và lâu dài hơn.

Ví dụ: nếu việc tạo ngân sách và kiểm tra ngân sách hàng ngày không giúp bạn tiết kiệm được chi phí, thì bạn có thể sẽ từ bỏ nó sau một vài tuần. Đây là lý do tại sao bạn phải tìm cách để duy trì thói quen tài chính của mình.

Để giúp bạn duy trì tình hình tài chính của mình, hãy xem 5 thói quen sáng tạo này mà bạn có thể bắt đầu áp dụng ngay bây giờ.

1. Đặt một lời nhắc trong ví của bạn để tránh chi tiêu không cần thiết

Tiêu tiền không chỉ là một quyết định tài chính, đôi khi nó cũng có thể là một quyết định cảm tính. Ví dụ: lần cuối cùng bạn đi mua hàng tạp hóa và chỉ mua những gì có trong danh sách mua sắm của bạn là khi nào? Nếu bạn cũng giống như nhiều người, bạn đã mua những thứ mà bạn không thực sự cần, như một hộp bánh quy đắt tiền yêu thích của bạn hoặc thêm vài hộp kem.

Để tránh chi tiêu không cần thiết, hãy thử viết cho mình một ghi chú và dán vào ví như một lời nhắc nhở. Ghi chú này thậm chí có thể đưa ra một câu nói đầy cảm hứng của Benjamin Franklin: “Hãy coi chừng những khoản chi phí nhỏ; một rò rỉ nhỏ sẽ đánh chìm một con tàu lớn ”.

Hãy đặt một tờ giấy nhắc nhở nhỏ trong ví, để bất kỳ lúc nào khi bạn chi tiêu mua gì đó, bạn sẽ đọc được chúng và suy nghĩ cẩn thận trước khi tiêu tiền. Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang bắt đầu gạt lời nhắc sang một bên hoặc bỏ qua hoàn toàn, hãy tạo một lời nhắc mới để khiến bạn phải suy nghĩ kỹ về việc chi tiêu quá mức.

2. Nghĩ xem bạn đã mất bao lâu để kiếm được tiền

Hãy nghĩ xem mất bao lâu để kiếm được 500 đô la (khoảng hơn 10 triệu) ? Ví dụ: giả sử bạn kiếm được 15 đô la (khoảng 350.000 đồng) một giờ tại công việc của mình hoặc 120 đô la (khoảng 2,7 triệu) một ngày. Cân nhắc các khoản khấu trừ thuế và các khoản khấu trừ khác, tiền lương mang về nhà mỗi ngày của bạn có thể chỉ còn gần 80 đô (khoảng 1,8 triệu đồng).

Với suy nghĩ đó, bạn đã mất khoảng 50 giờ để kiếm được 500 đô la đó. Nếu bạn nghĩ về nó theo cách này, bạn có thể sẽ giảm việc sẵn sàng chi số tiền đó cho những thứ bạn không cần.

Hãy luôn nhớ tiền không phải tự nhiên mà có, chúng đều từ công sức của bạn. Ảnh minh họa

Ví dụ: giả sử bạn muốn mua một chiếc tivi 500 đô la để thay thế một chiếc vẫn đang hoạt động tốt. Với tư duy mới về tiền và thời gian của mình, bạn sẽ cần xác định xem chiếc TV có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không (ví dụ như màn hình có lớn hơn không, tính năng có ưu việt hơn nhiều không, ...) cũng như liệu nó có xứng đáng với khoảng thời gian kiếm được số tiền đó hay không.

3. "Giảm lương" mang về nhà

Chúng tôi không khuyên bạn nên kiếm ít tiền hơn. Thay vào đó, bạn nên tự động hóa tài chính của mình để thực sự có thể tăng số tiền tiết kiệm của mình.

Hãy tối ưu việc tiết kiệm của bạn bằng cách đăng ký tiết kiệm tự động với ngân hàng của mình. Ảnh minh họa

Ví dụ: tại sao không thiết lập một kế hoạch tiết kiệm trong tài khoản của bạn để một phần tiền lương chuyển vào khoản tiết kiệm của bạn một cách tự động?

4. Bán đồ cũ

Tất cả chúng ta đều có những thứ mà sau một thời gian sử dụng, chúng ta không còn dùng đến chúng nữa. Bạn có thể tiếp tục cho phép đồ đạc của mình tích bụi trong nhà kho hay dưới đáy tủ hoặc bạn có thể bán chúng và biến đống đồ lộn xộn của bạn thành tiền mặt.

Để bắt đầu, hãy lấy một hộp các tông và đặt nó trong nhà kho hay ngăn cuối của tủ đồ. Sau đó, bất cứ khi nào bạn tìm thấy thứ gì đó mà bạn không sử dụng nữa, hãy đặt nó vào hộp. Mỗi tháng một lần, hãy đăng chúng trên các trang như Ebay, Facebook hay bất kỳ ứng dụng và nhóm mua bán đồ cũ nào mà bạn biết.

Đừng nghĩ rằng chẳng ai cần những món đồ bạn đã không dùng đến. Họ có thể dễ dàng sửa chữa lại hay chỉ đơn giản là họ cũng đang cần tiết kiệm như bạn nên việc mua đồ cũ sẽ cắt giảm chi phí hơn là mua đồ mới. Ảnh minh họa

Nếu bạn đang do dự khi bán một thứ gì đó vì nghĩ rằng bạn có thể sử dụng chúng trong tương lai, hãy thành thật với bản thân. Nếu chúng đã không được sử dụng trong nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm, bạn có thể làm được điều đó nếu không có nó.

5. Đối xử tốt với bản thân

Giới trẻ ngày nay thường có từ Yolo (You only live once - bạn chỉ sống một lần). Thực tế, bạn cũng nên tự thưởng cho bản thân mình sau những ngày làm việc vất vả.

Ví dụ như trước đây, bạn thường đi mua sắm sau khi lấy lương, đi du lịch sau khi hết quý hay vào cuối tháng.

Rõ ràng, mức chi tiêu này có thể dễ dàng làm giảm ngân sách của bạn. Vì vậy, tại sao không tạo một quỹ “Treat Yo Self” (tạm dịch: đối xử tốt với bản thân). Hãy dành một số tiền vào quỹ vui vẻ này mỗi tháng và bằng cách này, bạn có thể chi tiêu tất cả số tiền này hàng tháng hoặc tiết kiệm cho một cái gì đó lớn hơn - như một món đồ trang sức, một chuyến du lịch, ...

Tiết kiệm nhưng không có nghĩa là ngược đãi bản thân. Bạn vẫn có thể mua sắm, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè - nhưng hãy ở trong mức tài chính cho phép mà bạn đề ra.

Điều quan trọng ở đây là bạn cho phép mình có cơ hội tiêu tiền để không cảm thấy thiếu thốn. Bằng cách này, bạn sẽ có xu hướng duy trì kỷ luật trong các lĩnh vực tài chính khác, chẳng hạn như đóng góp vào quỹ khẩn cấp, xây dựng khoản tiết kiệm khi nghỉ hưu và tiết kiệm để trả trước một căn nhà.

Như đã trình bày ở trên, nếu bạn muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, điều tốt nhất bạn có thể làm là bắt đầu phát triển những thói quen tài chính tốt. Bạn thực sự có thể vui vẻ khi kiểm soát tài chính của mình.

Hãy nhớ rằng khi bạn khám phá ra điều gì phù hợp nhất với mình, thói quen sáng tạo mới cũng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu kiếm tiền nhanh hơn. Bạn đã sẵn sàng thử một số thói quen tài chính mới chưa?