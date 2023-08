Thực hư những buổi livestream sale sập sàn: Người mua hưởng giá hời, còn người bán thu lợi bao nhiêu?

Vũ khí bí mật của các nhãn hàng phía sau những livestream "sale sập sàn"

Với sự phát triển hình thức kinh doanh của các nhà bán lẻ, gia tăng số lượng người dùng cũng như việc các nền tảng mạng xã hội đẩy mạnh tính năng thúc đẩy mua hàng, mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng.

Khi có vô vàn sự lựa chọn, nhiều người nghĩ rằng khách hàng sẽ cảm thấy hoang mang. Ngược lại, người tiêu dùng ngày càng mua sắm thông thái hơn trước rất nhiều. Trước mỗi quyết định mua hàng, họ luôn tiến hành tìm kiếm thông tin sản phẩm một cách kĩ càng. Thế hệ KOC từ đó mà ra đời nhờ vào nhu cầu tìm hiểu sản phẩm từ những phản hồi của những khách hàng đi trước.

Nếu tác dụng chính của KOLs là tăng độ phủ sản phẩm trên thị trường thì KOC có tác động đáng kể đến quyết định mua hàng và thúc đẩy khả năng tiêu dùng của khách hàng.

Theo Web Tribunal, hơn 70% người tiêu dùng đồng ý rằng các đánh giá của những người dùng trước đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của họ. Influence Marketing Hub cũng khẳng định rằng giá trị của chiến lược tiếp thị thông qua sức ảnh hưởng đã tăng mạnh qua các năm, từ 1.7 tỷ USD (39.6 nghìn tỷ đồng) vào năm 2016 lên tới 13.8 tỷ USD (321.5 nghìn tỷ đồng) vào năm 2021.

Chính vì lý do này, KOC trở thành “vũ khí bí mật” để các nhãn hàng dành chiến thắng trong cuộc chạy đua về doanh số. Bằng chứng, trong thời gian gần đây, người dùng mạng xã hội đã quá quen thuộc với những livestream ‘xả kho’ bán đủ các loại mặt hàng. Chỉ cần click vào, bạn sẽ giật mình với những deal hời không tưởng, từ hỗ trợ chi phí vận chuyển cho đến những combo có mức giá sale đến ‘sập sàn’.

Đó là lợi ích dành cho người tiêu dùng. Vậy nhãn hàng được gì sau những buổi livestream này?

Chị Nguyễn Ngọc - chủ thương hiệu quần áo nữ ở Hà Nội cho biết chỉ 1 giờ livestream có KOC, chị có thể chốt được 1.500 đơn hàng - điều mà hình thức bán hàng truyền thống không thể làm được. Chủ cơ sở này còn cho rằng, đây chỉ là doanh số vào những ngày bình thường. Nếu vào các dịp lễ, số lượng đơn chốt càng bùng nổ. Chính vì lý do này nên chị không ngại đưa ra những deal sốc nhằm kích cầu trong các buổi livestream có KOC.

Đồng quan điểm như Ngọc Nguyễn, anh Nguyễn Thái chủ 1 cơ sở kinh doanh đồng hồ ở Hà Nội cũng khẳng định sự bùng nổ doanh thu của những buổi livestream bán hàng với sự hỗ trợ của KOC có kịch bản. Anh cho rằng bên cạnh việc ấn tượng về sản phẩm, khách hàng còn sẵn sàng rút ví vì tin tưởng và hâm mộ KOC. Thêm nữa, nhằm gia tăng doanh thu, nhãn hàng không ngại tung ra những ưu đãi tốt như hỗ trợ phí ship, mua 1 tặng 1 hay có các combo sản phẩm với mức giá hời.

Chia sẻ thêm, Nguyễn Thái khẳng định rằng hình thức này hiệu quả hơn so với việc áp dụng cách thức quảng cáo truyền thống.

Không chỉ bó hẹp với những sản phẩm thời trang, mỹ phẩm hay đồ gia dụng, hiện nay, các loại nông sản cũng xuất hiện trên sóng livestream. Hồi tháng 6, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp đã mời những người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội để tham gia quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương trên cả nước.

Điều không ngờ rằng, hoạt động bán hàng thông qua livestream đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu bán hết 23 tấn vải tươi, 2 tấn vải khô, 200kg thịt trâu gác bếp, 5 tấn gạo chất lượng cao cùng hàng loạt các nông sản khác như trà hoa vàng, đông trùng hạ thảo, trà mãng cầu, chè Thái Nguyên, Cao cà gai leo… mang về doanh thu khủng.

Vượt xa những con số, hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ cao.

KOC trở thành mảnh đất màu mỡ cho thế hệ trẻ

Với đà phát triển này, KOC hứa hẹn trở thành một nghề mới đầy triển vọng và không giới hạn bất cứ nhóm tuổi tác, phong cách nào. Nắm bắt xu hướng này, chương trình thực tế KOC Việt Nam được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp tiếp tục lên sóng mùa 2. Sự trở lại của KOC Vietnam được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức về nghề của khán giả, đồng thời trở thành nơi giúp thế hệ KOC tân binh thử sức làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Ở ngay mùa đầu tiên, KOC Vietnam 2022 đã đạt được mức độ phủ sóng lớn trên 100 website báo chí, 35 fanpage hợp tác cùng 17 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, chương trình còn vinh dự nhận giải Silver cho hạng mục Integrated Ecommerce Innovation tại Smarties X Global 2022.

Với những thành tích đó, KOC Vietnam 2023 được kỳ vọng nhiều hơn, đặc biệt ở thời điểm thế hệ KOC đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Bước sang mùa thứ hai, chương trình không chỉ nâng cấp những điểm sáng của mùa 1, mà còn thay đổi, bổ sung thêm các nội dung mới, như tình tiết vòng thi, dàn giám khảo giỏi chuyên môn và sự kết hợp với các đơn vị MCN quản lý KOC, những nhãn hàng đình đám trên thị trường mua sắm.

Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ kết hợp cùng TikTok Shop là nền tảng kết hợp nội dung giải trí và livestream vào bán hàng dành cho các thương hiệu, nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung.

KOC Vietnam 2023 có chủ đề Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh.

Chương trình năm nay được chia thành các vòng thi cụ thể sau:

Vòng loại casting: Vòng casting mở đầu cho một sân chơi mới lạ tại Việt Nam dành cho những người đam mê nghề "rì viu" và nghiện mua sắm. Với đề bài do chương trình đưa ra, mỗi thí sinh sẽ thể hiện tài năng sáng tạo nội dung tiềm ẩn của mình để thu hút sự chú ý. Cuối cùng, 100 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng bước vào vòng thi tiếp theo.

Vòng phỏng vấn kín: TOP 100 sẽ tiến hành phỏng vấn TRỰC TIẾP với BTC, 20 thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng phỏng vấn sẽ đi tiếp đến vòng offline của KOC Vietnam 2023.

Vòng Thử thách Offline: KOC Camp: TOP 20 thí sinh xuất sắc nhất tập trung tại KOC Camp 2023 để thực hiện đào tạo những kỹ năng cần thiết và tham gia ghi hình các thử thách theo thời gian được BTC thông báo.

Vòng Bán kết: Trải qua các chủ đề đầy thách thức trong vòng KOC Camp, 10 thí sinh xuất sắc sẽ tiếp tục so tài tại vòng Bán kết với hình thức livestream đối đầu theo đề bài của chương trình.

Chung kết KOC Vietnam 2023: Top 5 thí sinh xuất sắc nhất chương trình sẽ cùng nhau tham gia thử thách cuối để tìm ra người chiến thắng. Tiêu chí chấm điểm của vòng Chung kết được dựa trên Điểm Kỹ Năng và Điểm Thực Chiến của từng thí sinh.

Ngày 22/7/2023 vừa qua, KOC Vietnam 2023 chính thức khởi động đợt casting online quy mô, hứa hẹn thu hút khoảng 2.000 thí sinh so tài. Các thí sinh sẽ gửi video sản xuất review một sản phẩm bất kỳ ở ngành hàng thế mạnh bằng chính tài khoản TikTok của mình, sau đó đăng tải trên website kocvietnam.vn.

Đặc biệt hơn, chương trình còn có sự xuất hiện của nhân tố mới - các MCN quản lý KOC. Theo thể lệ được công bố ở vòng casting, nhóm thí sinh đã có MCN quản lý sẽ được quyền sử dụng support của MCN nếu bước vào TOP 20. Với nhóm thí sinh tự do, các bạn đăng ký dự thi với tư cách trực thuộc những MCN đang hợp tác với KOC Vietnam 2023, sau đó được sử dụng sự trợ giúp của MCN đó đến hết chương trình.

Nhân tố mới này dự đoán sẽ đem đến nhiều tình tiết cạnh tranh căng thẳng, gay cấn và bắt mắt, bắt tai hơn khi giờ đây, các thí sinh có thêm “hậu phương” hỗ trợ. Thể lệ mới này cũng giống với mục đích của KOC Vietnam 2023 là tạo dựng sân chơi chuyên nghiệp cho thí sinh trải nghiệm, bởi không một KOC tên tuổi nào có thể làm việc đơn độc.

Thời gian casting dự kiến kéo dài từ 22/7 - 17/8/2023. Các thông tin về thể lệ, cách thức tham gia và toàn bộ chương trình, vui lòng truy cập tại: kocvietnam.vn.

