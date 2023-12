Thực hư thông tin cô bé 9 tuổi bị người lạ tiếp cận ở cổng trường nghi bắt cóc

Mới đây, một phụ huynh trú phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin con gái anh là cháu N.N.H.Y (9 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Lợi) sau giờ tan trường, bị người phụ nữ bịt mặt , tiếp cận nghi có ý đồ bắt cóc.

Theo thông tin cháu Y. kể lại, chiều 11/12, sau buổi học, khi cháu đang đứng trước cổng trường chờ mẹ đến đón thì có một người phụ nữ bịt kín mặt, cầm tay cháu nói: “ Mẹ nhờ dì đón ”. Tuy nhiên, người này lại không biết tên của mẹ Y. và cũng không trả lời đúng một số câu hỏi Y. đưa ra. Sợ bị bắt cóc, nữ sinh đã giật tay khỏi người phụ nữ này, chạy vào trong trường.

Cháu Y. thuật lại sự việc cho bố mẹ

Sự việc sau đó được báo cho giáo viên chủ nhiệm, đồng thời trình báo lên Công an phường Lê Lợi . Sau khi đăng tải, sự việc đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều người dùng mạng xã hội. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng trước hiện tượng được phản ánh.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, cho biết, nhà trường đã phối hợp công an và gia đình làm rõ thông tin em Y. bị người lạ tiếp cận, nghi bắt cóc.

“Sau khi nhận được thông tin, ngày 12/12, nhà trường đã mời đại diện công an phường, phụ huynh và em Y. có mặt để cùng xem lại hình ảnh từ camera an ninh trước cổng trường. Hình ảnh từ camera an ninh thể hiện trong khoảng thời gian từ hơn 16h đến khi em Y. được phụ huynh đón về, học sinh không tiếp xúc với người lạ. Khu vực này chỉ có em Y. cùng các bạn đứng và có bảo vệ trường đi qua, đi lại”, bà Quyên thông tin.

Trường Tiểu học Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An

Nữ hiệu trưởng cho biết thêm, hiện vẫn chưa rõ vì sao em Y. kể sự việc bị người lạ tiếp cận, nghi bắt cóc với gia đình. Thời gian vừa qua, có một số thông tin trên mạng xã hội về việc người lạ tiếp cận học sinh với ý đồ không rõ ràng, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khuyến cáo học sinh không tiếp xúc với người lạ.

Đối với học sinh bố mẹ đón muộn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh vào trong khu vực trường chờ để đảm bảo an toàn.

Thời điểm này, vị phụ huynh cũng đã gỡ thông tin, video về vụ việc khỏi Facebook cá nhân.