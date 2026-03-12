Thực phẩm Đông lạnh Kido tiếp tục tăng sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận biến động cổ đông.

Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 9/3/2026 để tăng sở hữu lên 26 triệu cổ phiếu, chiếm 9,56% vốn VDS. Bên cạnh đó, pháp nhân liên quan đến KDF là Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đang sở hữu 11,75 triệu cổ phiếu VSD, tương đương 4,32% vốn.

Hiện nhóm KDF - Nutifood Bình Dương đang nắm tổng cộng 37,73 triệu cổ phiếu chiếm 13,88% vốn Chứng khoán Rồng Việt.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Xuân Đô báo cáo đã chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu VDS cũng trong phiên 9/3/2026 bằng phương thức thỏa thuận trên sàn. Qua đó, cổ đông này giảm sở hữu 16,71 triệu cổ phiếu chiếm 6,15% vốn. Nhiều khả năng ông Đô đã chuyển nhượng cổ phiếu VDS cho KDF.

Trước đó, 2 nhà đầu tư này đã nhiều lần giao dịch cổ phiếu VDS trong tháng 1/2026.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido được thành lập năm 2003, từng do Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC) sở hữu 100% vốn. Hồi tháng 7/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu. Đến năm 2023, Kido tiếp tục chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại. Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF. Cuối năm 2025, được sự chấp thuận của cổ đông, Tập đoàn Kido đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng 36,33 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn còn lại tại KDF cho Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood). Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 16/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3/2026.

Tại đại hội, Chứng khoán Rồng Việt sẽ trình cổ đông các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;.... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).