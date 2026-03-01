Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy”

Sau phiên lao dốc lịch sử khiến VN-Index mất hơn 6% giá trị, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhanh chóng ghi nhận nhịp hồi phục trong phiên giao dịch tiếp theo khi lực cầu bắt đáy quay trở lại ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, cú giảm sâu trước đó vẫn khiến mặt bằng giá trên thị trường bị kéo xuống đáng kể so với vùng đỉnh, đồng thời làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu, loạt lãnh đạo doanh nghiệp cùng người thân đã đăng ký mua vào cổ phiếu với quy mô lớn, thu hút sự chú ý của thị trường khi được xem như động thái “bắt đáy” sau nhịp giảm sốc.

Cập nhật ngày 10/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor – con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3/2026 đến ngày 11/4/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn và thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Hùng Anh Victor đang nắm giữ hơn 69.000 cổ phiếu VJC, tương đương 0,01% vốn điều lệ của Vietjet. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 2 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,35% vốn.

Động thái đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu của người liên quan đến ban lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh thị giá VJC đang có nhịp điều chỉnh từ mức đỉnh hơn 200.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối năm trước xuống còn khoảng 155.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá thị trường này, con trai Chủ tịch Vietjet sẽ cần chi khoảng 310 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Tương tự, tại Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Vũ Minh – con trai Chủ tịch Trần Đình Long cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/3 đến ngày 10/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Minh tại Hòa Phát dự kiến tăng từ 176,4 triệu đơn vị lên 226,3 triệu đơn vị, tương đương 2,95% vốn điều lệ của tập đoàn.

Thông tin này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực lên cổ phiếu HPG. Sau phiên giảm sâu trước đó, mã này đã tăng kịch trần lên 27.100 đồng/cổ phiếu. Với mức giá hiện tại, con trai tỷ phú Trần Đình Long dự kiến sẽ chi gần 1.300 tỷ đồng để thực hiện giao dịch đã đăng ký.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Lê Thị Hồng Phấn – vợ ông Phạm Như Ánh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc MBB cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/3 đến ngày 8/4 bằng phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Phấn sẽ nâng lượng cổ phiếu MBB nắm giữ từ gần 2,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,027%) lên gần 4,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,052%). Trong phiên 10/3, cổ phiếu MBB phản ứng tích cực trước thông tin này khi tăng hết biên độ lên 26.550 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này, bà Phấn dự kiến phải chi khoảng 55 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, làn sóng mua vào cổ phiếu còn xuất hiện tại một số doanh nghiệp khác trong bối cảnh thị giá giảm sâu. Tại Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 vị Chủ tịch này trực tiếp gom thêm cổ phiếu trên sàn.

Nếu hoàn tất giao dịch, tổng số cổ phiếu ông nắm giữ sẽ nâng lên khoảng 309 triệu đơn vị, tương đương 24,45% vốn điều lệ. Động thái này diễn ra khi thị giá HAG đang giảm mạnh. Từ vùng đỉnh thiết lập vào cuối năm ngoái, cổ phiếu đã mất khoảng 23% giá trị. Với mức giá khoảng 14.450 đồng/cổ phiếu hiện tại, ước tính Bầu Đức sẽ cần chi khoảng 72 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Trong khi đó, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC), Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trung cũng đăng ký mua vào 5,9 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/3/2026 đến ngày 8/4/2026. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Trung chưa sở hữu cổ phiếu SMC nào. Nếu giao dịch hoàn tất, ông sẽ nắm giữ 8,01% vốn và trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cổ phiếu SMC cũng đang trong xu hướng giảm mạnh. So với đỉnh thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, thị giá đã giảm khoảng 37%. Tạm tính theo mức giá 10.550 đồng/cổ phiếu trong phiên 10/3, Tổng Giám đốc SMC dự kiến phải chi gần 62 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Cùng xu hướng gia tăng sở hữu, cổ phiếu NLG của Nam Long cũng ghi nhận động thái mua vào từ người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp – hai con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Quang mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG với mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 6/3 đến ngày 4/4/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Nam tại Nam Long sẽ tăng từ 1,19% lên khoảng 1,4% vốn điều lệ, tương đương gần 6,8 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Nguyễn Hiệp cũng nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1,2% lên khoảng 1,41%, tương đương hơn 6,8 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, việc lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan gia tăng sở hữu cổ phiếu trong giai đoạn giá giảm sâu thường được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của những người hiểu rõ nhất về hoạt động kinh doanh đối với triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Những động thái này không chỉ góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư mà còn cho thấy nhiều cổ phiếu đang dần trở về vùng định giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

Trong bối cảnh biến động ngắn hạn chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý và thông tin bên ngoài, việc dòng tiền nội bộ quay trở lại mua cổ phiếu cũng phần nào cho thấy kỳ vọng về khả năng ổn định và phục hồi của thị trường trong thời gian tới. Khi áp lực bán giảm dần và mặt bằng giá được thiết lập ở vùng thấp hơn, các động thái gia tăng sở hữu từ lãnh đạo doanh nghiệp có thể trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý quan trọng, đặc biệt đối với những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội giải ngân vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.