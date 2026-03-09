Con trai Chủ tịch Trần Đình Long đăng ký mua "bắt đáy" 50 triệu cổ phiếu Hoà Phát

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, ông Trần Vũ Minh – con trai của Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long – đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG.

Trước giao dịch, ông Trần Vũ Minh đang nắm giữ 176,39 triệu cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 2,3% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu của ông dự kiến tăng lên 226,39 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ khoảng 2,95%.

Mục đích giao dịch là tăng sở hữu cổ phiếu thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận, Thời gian dự kiến từ 12/3 đến 10/4.

Động thái mua vào của con trai chủ tịch Trần Đình Long diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPG đang điều chỉnh theo xu hướng chung của thị trường. Chốt phiên 9/3, cổ phiếu giảm sàn 25.350 đồng/cp. Tính theo giá trị này, lượng cổ phiếu con trai ông Trần Đình Long mua vào có giá trị hơn 1.250 tỷ đồng.