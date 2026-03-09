Một "đại gia" dầu khí báo doanh thu 2 tháng đầu năm tăng hơn 30%

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lợi nhuận trước thuế 2 tháng đầu năm ước đạt 185 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 14% kế hoạch năm.

Mới đây, tại buổi làm việc với ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã: PVS) đã hé lộ kế hoạch năm 2026 và định hướng phát triển các năm tới.

Về KQKD 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của công ty đạt khoảng 4.540 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch giai đoạn đầu năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 185 tỷ đồng, tương đương khoảng 14% kế hoạch năm.

Lãnh đạo PTSC cho rằng, kết quả này phản ánh nhu cầu dịch vụ kỹ thuật dầu khí tiếp tục duy trì tích cực, đồng thời cho thấy tiến độ triển khai các hợp đồng EPCIC, vận hành - bảo dưỡng công trình dầu khí và dịch vụ ngoài khơi đang được thực hiện ổn định.

Theo kế hoạch quản trị năm 2026, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng, dựa trên các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật dầu khí đang triển khai cùng với các dự án năng lượng và hạ tầng công nghiệp trong nước.

Trong kế hoạch trung hạn, PTSC đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất bình quân khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh: ﻿“ PTSC cần tiếp tục nâng cao năng lực tổng thầu, đặc biệt ở các lĩnh vực thiết kế kỹ thuật và quản lý dự án, để tham gia sâu hơn vào các dự án năng lượng và công nghiệp trọng điểm của quốc gia ”.

Trên thực tế, thời gian qua, PTSC tiếp tục tham gia triển khai nhiều hạng mục quan trọng thuộc các dự án dầu khí và năng lượng ngoài khơi. Một số hoạt động tiêu biểu trong đầu năm 2026 gồm tổ chức first-cut dự án trạm biến áp ngoài khơi Formosa 4, hạ thủy FSO Lạc Đà Vàng và triển khai các hạng mục của Dự án Đường ống khí Lô B - Ô Môn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng tham gia các dự án công nghiệp năng lượng trên bờ, đặc biệt trong lĩnh vực khí - điện, hạ tầng năng lượng và các công trình công nghiệp quy mô lớn.

Giai đoạn tới được xem là thời điểm nhiều dự án năng lượng quan trọng tại Việt Nam bước vào triển khai, trong đó chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, các dự án LNG và các dự án phát triển mỏ mới được kỳ vọng tạo ra khối lượng công việc đáng kể cho các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật.

Lãnh đạo PVS đặc biệt nhấn mạnh cơ hội phát triển từ các dự án EPC quy mô lớn: " Việc tham gia các dự án như Lô B - Ô Môn được xem là cơ hội quan trọng để PTSC khẳng định năng lực tổng thầu, đồng thời tạo bước đệm mở rộng thị trường ra khu vực và quốc tế ". ﻿

Trước đó, ﻿PVS ghi nhận một năm kinh doanh với kết quả tích cực. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 32.556 tỷ đồng (tăng 37%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.900 tỷ đồng, vượt xa con số 1.254 tỷ đồng của năm 2024 (tăng 51%). Riêng quý 4/2025, lợi nhuận sau thuế PVS đạt hơn 950 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PVS đang điều chỉnh từ vùng đỉnh lịch sử phiên 3/3 (54.600 đồng/cp), chốt phiên 6/3 tại mốc 51.000 đồng/cp. Đi cùng đà khởi sắc của nhóm cổ phiếu dầu khí, tính từ đầu năm, PVS cũng chứng kiến mức tăng giá ấn tượng gần 50%.

Dương Ngọc

