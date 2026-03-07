Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NÓNG: Cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại

07-03-2026 - 09:56 AM | Thị trường chứng khoán

Kể từ ngày 6/3/2026, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu.

Trong thông báo mới nhất, FLC cho biết cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký tại công ty CPCK Artex.

Theo tập đoàn, để đảm bảo quyền vào lợi ích của cổ đông, ngay sau khi CTCP Tập đoàn FLC không còn là công ty đại chúng, Ban lãnh đạo đã nhanh chóng thực hiện xúc tiến các thủ tục pháp lý để cổ phiếu FLC sớm được giao dịch tự do.

Trên cơ sở Hợp đồng Đại lý quản lý sổ cổ đông ký kết với CTCP Chứng khoán Artex, CTCP Tập đoàn FLC xin thông báo đến toàn thể cổ đông, kể từ ngày 6/3/2026, CTCP Chứng khoán Artex sẽ là đơn vị quản lý danh sách/ sổ cổ đông của CTCP Tập đoàn FLC.

Theo đó, có hai cách để cổ đông nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, gồm: (1) Cổ đông trực tiếp đến trụ sở của Chứng khoán Artex để làm thủ tục; hoăc (2) cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thay, với điều kiện giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ và nêu rõ nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cổ phần.

Về các giao dịch cổ phiếu FLC, kể từ ngày 6/3/2026, các cổ đông sở hữu cổ phiếu FLC có thể trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu. T hủ tục chi tiết các giao dịch này sẽ thực hiện dựa trên hợp đồng giao dịch giao dịch theo mẫu có xác nhận tại CTCP Chứng khoán Artex.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Như vậy, sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được tự do giao dịch trở lại, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông về mặt thanh khoản. Theo cập nhật tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào tháng 11/2025, FLC có hơn 64.300 cổ đông. FLC khẳng định đang nỗ lực để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động, nhằm xây dựng FLC phát triển vững mạnh, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông cũng như tri ân sự tin tưởng của cổ đông đã dành cho Tập đoàn trong suốt thời gian vừa qua.

Trước đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC đã chính thức hủy đăng ký tại VSDC từ ngày 6/3/2026. Trước đó, VSDC đã ngừng cung cấp các dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu đối với toàn bộ cổ phiếu FLC từ ngày 27/2/2026.

Được biết, Chứng khoán Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, Artex cũng đã chuyển trụ sở về Tầng 1, Tòa nhà FLC Land mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuệ Giang

