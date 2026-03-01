Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Đạt Phương được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng

07-03-2026 - 00:08 AM | Thị trường chứng khoán

Tập đoàn Đạt Phương vừa thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại VietinBank- Chi nhánh Nam Thăng Long với mức giới hạn tín dụng năm 2026 là 5.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Nam Thăng Long.

Theo đó, mức giới hạn tín dụng năm 2026 để Tập đoàn Đạt Phương vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C là 5.000 tỷ đồng. Trong đó, giới hạn cho vay ngắn hạn là 1.000 tỷ đồng; giới hạn cho vay trung, dài hạn 80 tỷ đồng; giới hạn L/C 300 tỷ đồng; giới hạn bảo lãnh 4.000 tỷ đồng và giới hạn mở thẻ tín dụng 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Đạt Phương cũng đã thông qua việc sử dụng các tài sản thuộc thuộc quyền sở hữu của công ty/bên thứ ba tại VietinBank- Chi nhánh Nam Thăng Long để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ thanh toán với ngân hàng đối với hạn mức tín dụng nêu trên.

Tập đoàn Đạt Phương được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 20/3/2026 tới đây, Tập đoàn Đạt Phương sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2025, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau. Nội dung họp nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu DPG, trước đó trong phiên giao dịch ngày 11/2/2026, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua vào tổng cộng 6,71 triệu cổ phiếu DPG.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua 3,21 triệu cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 500.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 3 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ gần 5,95 triệu cổ phiếu lên gần 12,66 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,0148% lên 10,673% vốn tại Tập đoàn Đạt Phương.

Tạm tính giá cổ phiếu DPG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 11/2/2026 là 46.600 đồng/cổ phiếu, Dragon Capital đã chi khoảng gần 312,7 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.638,6 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 156,8 tỷ đồng, tăng 19,1%.

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Đạt Phương mang về doanh thu thuần gần 4.484 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 444,7 tỷ đồng, tăng 46,2%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Đạt Phương đang ở mức hơn 8.125,8 tỷ đồng, tăng 26,6% so với đầu năm; tổng nợ phải trả tăng 36,7%, lên mức gần 5.201,8 tỷ đồng.

PV

An ninh tiền tệ

