Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ án lừa đảo liên quan MrPips: Truy nã một đối tượng là quản lý trong đường dây

06-03-2026 - 23:02 PM | Thị trường chứng khoán

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ.

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP.Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Vụ án lừa đảo liên quan MrPips: Truy nã một đối tượng là quản lý trong đường dây- Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam. Ảnh: CQCA

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan đến đường dây lừa đảo liên quan MrPips, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã được dẫn độ từ Philippines về Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội ra Quyết định truy nã số 6399 đối với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó thì trốn sang Philippines.

Ngày 25/11/2024, Văn phòng Interpol đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ. Vào tháng 9/2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam tại cơ sở giam giữ của Cục Di trú Philippines.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ. Đến ngày 13/12/2025 vừa qua, Tổ công tác của Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã dẫn độ, đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn.

Mai Linh

Theo Mai Linh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra?

Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào Nổi bật

Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng, F88 sẵn sàng cho cuộc đua chuyển sàn HoSE

Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng, F88 sẵn sàng cho cuộc đua chuyển sàn HoSE

21:00 , 06/03/2026
Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

20:46 , 06/03/2026
Một nhà đầu tư chứng khoán ở Thanh Hóa bị phạt 1,5 tỉ đồng

Một nhà đầu tư chứng khoán ở Thanh Hóa bị phạt 1,5 tỉ đồng

18:53 , 06/03/2026
Chứng khoán Artex khôi phục hoạt động giao dịch chiều mua sau khi ra khỏi diện kiểm soát

Chứng khoán Artex khôi phục hoạt động giao dịch chiều mua sau khi ra khỏi diện kiểm soát

17:39 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên