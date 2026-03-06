Vụ án lừa đảo liên quan MrPips: Truy nã một đối tượng là quản lý trong đường dây

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP.Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam. Ảnh: CQCA

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan đến đường dây lừa đảo liên quan MrPips, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã được dẫn độ từ Philippines về Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội ra Quyết định truy nã số 6399 đối với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Đây là đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép. Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó thì trốn sang Philippines.

Ngày 25/11/2024, Văn phòng Interpol đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ. Vào tháng 9/2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam tại cơ sở giam giữ của Cục Di trú Philippines.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ. Đến ngày 13/12/2025 vừa qua, Tổ công tác của Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã dẫn độ, đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn.

Mai Linh