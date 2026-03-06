Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.100 tỷ đồng, F88 sẵn sàng cho cuộc đua chuyển sàn HoSE

Với việc phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:12, vốn điều lệ của F88 đã tăng vọt từ khoảng 85 tỷ đồng lên gần 1.101,3 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Việc hoàn tất tăng vốn giúp F88 trở thành một trong những doanh nghiệp tài chính bình dân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn UPCoM. Điều này không chỉ giúp làm "dày" nền vốn chủ sở hữu mà còn trực tiếp nâng cao hệ số an toàn vốn, tạo dư địa để công ty tiếp tục đẩy mạnh quy mô dư nợ cho vay đã đạt mức 7.216 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn quản trị rủi ro khắt khe.

Bên cạnh hoạt động chốt lời khi cổ phiếu về tài khoản, thì ghi nhận một số quan điểm cho thấy, thay vì lo ngại về áp lực pha loãng, giới đầu tư hiện có cái nhìn lạc quan hơn về đợt chia thưởng tỷ lệ lớn của F88. Sự kiện này được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm tái định giá doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88 khẳng định việc chuyển sàn niêm yết lên HOSE là cột mốc chiến lược quan trọng, thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với cổ đông và đội ngũ nhân sự, đồng thời mở ra cánh cửa tiếp cận nguồn vốn đại chúng để tối ưu quy mô hoạt động.

Liên quan đến lộ trình tìm kiếm đối tác chiến lược cho vòng gọi vốn tiếp theo, ông Tuấn nhấn mạnh tư duy chọn lọc của ban lãnh đạo: F88 không tìm kiếm những túi tiền lớn, F88 ưu tiên tìm kiếm những bộ não cùng tầm nhìn. Với vị thế hiện tại của công ty, bài toán khó không nằm ở việc huy động vốn, mà nằm ở việc tìm kiếm những đối tác có chung khát khao triển khai 'Tài chính bao trùm' (Financial Inclusion) tại Việt Nam.

"Một đối tác cùng hệ giá trị sẽ là bảo chứng cho sự phát triển bền vững và hỗ trợ dài hạn cho doanh nghiệp tốt hơn bất kỳ con số tài chính ngắn hạn nào.", theo ông Tuấn.

Góc nhìn từ thị trường, việc gia tăng mạnh lượng cổ phiếu lưu hành từ 8,5 triệu lên hơn 110 triệu đơn vị được xem là bước đệm chiến lược nhằm giải quyết triệt để bài toán khan hiếm nguồn cung trước đây, giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ dàng tiếp cận hơn, tạo tiền đề cho việc chuyển sàn sắp tới, từ đó cải thiện thanh khoản và tạo điều kiện thuận lợi để cổ phiếu dễ dàng tiếp cận hơn với các nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân.

Đồng thời, việc mở rộng cơ sở cổ đông giúp gia tăng tỷ lệ sở hữu tự do, góp phần xóa bỏ những chiết khấu thanh khoản không đáng có để thị giá cổ phiếu phản ánh sát thực tế hơn với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, quy mô vốn điều lệ được nâng cao cùng với sự minh bạch trong giao dịch chính là những nền tảng then chốt, giúp F88 đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết để sớm gia nhập và phù hợp với các tiêu chuẩn niêm yết khắt khe trên HoSE.

Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp đôi so với năm trước, là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả vận hành vượt trội của F88. Theo chia sẻ trước đó của doanh nghiệp, mục tiêu giai đoạn tới 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 25-30%/năm - con số khá ấn tượng.

Trên nền tảng tài chính được củng cố vững chắc, giá cổ phiếu F88 trong dài hạn được kỳ vọng sẽ dịch chuyển sang việc phản ánh các giá trị nội tại cùng chất lượng của cơ sở nhà đầu tư, thay vì phụ thuộc vào những biến động kỹ thuật do nguồn cung khan hiếm như trước đây.

Việc cổ phiếu thưởng về tài khoản ngày 5/3 không chỉ là một sự kiện kỹ thuật thuần túy mà còn là thông điệp mạnh mẽ về chiến lược phát triển ổn định, từng bước tối ưu hóa cấu trúc vốn để doanh nghiệp sẵn sàng chinh phục những mục tiêu xa hơn trên thị trường vốn tập trung.