Vietcap đặt mục tiêu lợi nhuận 2.300 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội sẽ diễn ra chiều 30/3 tại Sảnh La Scala, Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Theo đó, HĐQT Vietcap đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 6.525 tỷ đồng và lãi trước thuế 2.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 41% so với thực hiện năm 2025. Về cổ tức, HĐQT Vietcap dự trình kế hoạch chia dự kiến 5 - 12%.

Nguồn: VCI

Trước đó, Vietcap kết thúc năm 2025 với tổng doanh thu gần 5.021 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.629 tỷ đồng, lần lượt vượt 16% và 15% so với kế hoạch đề ra.

Về phát hành cổ phiếu, Vietcap trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026. Số lượng tối đa 4,6 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thông qua đợt thưởng cổ phiếu (đang thực hiện thủ tục phát hành) và ESOP 2026, Vietcap sẽ nâng quy mô vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.522 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS hiện tại do hết nhiệm kỳ 2021-2026. Ngược lại, cổ đông tiến hành bầu 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, HĐQT VCI đề xuất trích thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập trong năm 2026 là 20 triệu đồng/tháng/người. Các thành viên Hội đồng Quản trị không độc lập không nhận thù lao trong năm 2026.

Thù lao cho Ban Kiểm soát trong năm 2026 được đề xuất 360 triệu đồng/năm, trong đó Trưởng Ban nhận 20 triệu đồng/tháng và 2 thành viên nhận 5 triệu đồng/tháng/người.

Đầu tháng 2 vừa qua, Vietcap thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo phương án đã được thông qua bằng hình thức lấy ý văn bản. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn chủ sử dụng trong các nguồn đã nêu trên. Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.