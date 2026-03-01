Thời điểm nâng hạng cận kề, MBS điểm tên 30 cổ phiếu Việt Nam có khả năng lọt rổ chỉ số FTSE

Trong báo cáo cập nhật nâng hạng mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) nhận định việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên (frontier) lên mới nổi (emerging market) không còn là câu chuyện kỳ vọng xa vời mà đang dần trở thành kịch bản có cơ sở.

Theo lộ trình, FTSE Russell sẽ tiến hành kỳ soát xét vào tháng 3 và công bố kết quả vào ngày 7/4. MBS dự báo rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được thông báo nâng hạng và chính thức được nâng hạng vào kỳ rà soát tháng 9.﻿

Theo lộ trình công bố, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9/2026, sau khi hoàn tất kỳ thẩm định kỹ thuật cuối cùng vào tháng 3/2026, và dự kiến kéo dài đến khoảng tháng 3 - 6/2027. Giai đoạn chuyển tiếp được thiết kế nhằm đảm bảo hệ thống thị trường vận hành ổn định trước áp lực gia tăng mạnh của dòng vốn ngoại.

Lịch sử tại nhiều quốc gia, TTCK thường tăng trưởng mạnh trước thời điểm được nâng hạng khoảng 6–12 tháng. Cụ thể: Qatar tăng hơn 45% từ (T9/2013-T9/2014), Saudi Arabia tăng hơn 23% (T3/2017- T3/2018), Romania tăng hơn 18% từ (T9/2018-T9/2019).

Bộ phận phân tích MBS đánh giá rằng khi một thị trường được đưa vào rổ chỉ số mới nổi của MSCI hoặc FTSE, hàng chục tỷ USD từ các quỹ ETF và quỹ đầu tư chủ động toàn cầu sẽ phải tái cơ cấu danh mục để phân bổ vốn theo tỷ trọng mới . Đây là dòng vốn thụ động (passive funds) có tính kỷ luật cao, giải ngân theo chỉ số và duy trì dài hạn.

“ Sau tháng 9/2026, tức là giai đoạn sau khi được nâng hạng chính thức, dòng vốn thụ động (passive) ETF tham chiếu theo FTSE Emerging sẽ bắt đầu giải ngân. Dự kiến Việt Nam có thể thu hút 0,5 - 1 tỷ USD dòng vốn thụ động ”, báo cáo nêu rõ.

Lộ trình thực hiện chuyển đổi dự kiến diễn ra theo 2 bước. Trước tiên là xóa hoàn toàn các cổ phiếu khỏi các chỉ số Frontier (như FTSE Frontier All Cap Index) trong một đợt duy nhất. Sau đó, các cổ phiếu đủ điều kiện được thêm vào FTSE GEIS dự kiến có 2 đợt, mỗi đợt thực hiện mua vào 50%.

Danh sách các cổ phiếu dự kiến được phân bổ vào chỉ số FTSE Emerging All-cap

Các tiêu chí lựa chọn của bộ chỉ số FTSE Global All-cap bao gồm: vốn hóa lớn hơn 165 triệu USD, tỷ lệ Freefloat lớn hơn 10%, đảm bảo room nước ngoài; thanh khoản thuộc Top 85% thị trường, cổ phiếu không bị hạn chế và kiểm soát.

Với dữ liệu ngày 24/2/2026, MBS mô phỏng danh mục cổ phiếu có khả năng được lựa chọn vào bộ chỉ số FTSE Global All-Cap và khối lượng giao dịch trong kỳ review vào T9/2026.

So với danh mục mẫu FTSE công bố trong báo cáo trong tháng 11/2025 vừa qua, FPT, TCX, VPL, MCH và GEE là những cổ phiếu khác biệt. Sự khác biệt này chủ yếu do FTSE đưa ra dựa trên dữ liệu ngày 31/12/2024.

MBS cũng lưu ý rằng danh mục trên có thể sẽ có sự thay đổi và chỉ sử dụng để tham khảo vào thời điểm công bố chính thức do sự thay đổi về thời điểm chốt dữ liệu của FTSE.