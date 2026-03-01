Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

May Sông Hồng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 900 tỷ đồng

07-03-2026 - 00:05 AM | Thị trường chứng khoán

May Sông Hồng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng.

Công ty CP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE) vừa kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng; cao hơn lần lượt 8% và 10% so với mức thực hiện năm 2025.

May Sông Hồng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 900 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: MSH

Trong năm 2025, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu 5.538 tỷ đồng và lãi trước thuế 818 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 5% và hơn 50% so với năm 2024.

Riêng trong quý cuối năm, MSH ghi nhận lãi ròng gần 203 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp MSH lần đầu vượt mốc 200 tỷ đồng lợi nhuận trong một quý. Đáng nói, doanh thu giảm nhẹ 3%, xuống dưới 1.400 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ đóng góp từ hoạt động tài chính và tiết giảm chi phí.

Đến cuối năm 2025, May Sông Hồng nắm giữ hơn 233 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Ngược lại, khoản đầu tư trái phiếu tăng lên 1.383 tỷ đồng, tăng 7%. Hàng tồn kho đạt hơn 555 tỷ đồng, giảm 15% sau một năm.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn ở mức 1.296 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, chủ yếu là vay ngân hàng.

Kế hoạch kinh doanh trên dự kiến được trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04 tới. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 24/03.

Ngoài nội dung trên, đại hội dự kiến thông qua một số tờ trình khác bao gồm: Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức cổ tức năm 2026;

Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và dự kiến thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2026; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC năm 2026; Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027...

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

