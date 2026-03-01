Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.400 tỷ đồng tuần đầu tháng 3, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

07-03-2026 - 00:34 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.400 tỷ đồng tuần đầu tháng 3, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi trong tuần vừa rồi, tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong tuần giao dịch 2-6/3, thị trường chứng khoán ghi nhận mức giảm mạnh hơn 110 điểm và xóa bỏ gần hết thành quả của hai tuần tăng điểm trước đó. Biến động về xung đột quốc tế là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng chính tới tâm lý thị trường trong tuần. Vận động tiêu cực ở phần lớn các nhóm ngành có vốn hóa lớn tạo áp lực lớn khiến chỉ số chung liên tục trượt điểm về vùng đáy cũ ở khu vực 1.750-1.770. Thanh khoản tuần chứng kiến sự gia tăng khi tổng khối lượng giao dịch tăng khoảng 35% so với tuần đầu sau Tết. Kết tuần, VN-Index giảm 112,49 điểm (-5,98%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.767,84 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi trong tuần vừa rồi, tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 6.421 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.129 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 269 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 23 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Tại chiều bán, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi FPT bị xả mạnh nhất với khoảng 1.640 tỷ đồng, kế đến là VHM (-908 tỷ) và POW (-731 tỷ). Các mã khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể gồm VIC (-473 tỷ), STB (-410 tỷ) và VNM (-370 tỷ).

Ở chiều ngược lại, DCM dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 436 tỷ đồng, theo sau là KDH (xấp xỉ 250 tỷ) và VCI (khoảng 241 tỷ).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra?

Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 10 phiên, thị giá nhân đôi sau 1 tháng: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào

VinaCapital: Bất kỳ nhịp sụt giảm đáng kể nào của VN-Index đều là cơ hội mua vào Nổi bật

Chính phủ cho phép Petrovietnam nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu

Chính phủ cho phép Petrovietnam nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu

00:10 , 07/03/2026
Tập đoàn Đạt Phương được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng

Tập đoàn Đạt Phương được cấp hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng

00:08 , 07/03/2026
May Sông Hồng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 900 tỷ đồng

May Sông Hồng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 900 tỷ đồng

00:05 , 07/03/2026
Vietcap đặt mục tiêu lợi nhuận 2.300 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu ESOP

Vietcap đặt mục tiêu lợi nhuận 2.300 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu ESOP

00:04 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên