Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.400 tỷ đồng tuần đầu tháng 3, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Trong tuần giao dịch 2-6/3, thị trường chứng khoán ghi nhận mức giảm mạnh hơn 110 điểm và xóa bỏ gần hết thành quả của hai tuần tăng điểm trước đó. Biến động về xung đột quốc tế là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng chính tới tâm lý thị trường trong tuần. Vận động tiêu cực ở phần lớn các nhóm ngành có vốn hóa lớn tạo áp lực lớn khiến chỉ số chung liên tục trượt điểm về vùng đáy cũ ở khu vực 1.750-1.770. Thanh khoản tuần chứng kiến sự gia tăng khi tổng khối lượng giao dịch tăng khoảng 35% so với tuần đầu sau Tết. Kết tuần, VN-Index giảm 112,49 điểm (-5,98%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.767,84 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi trong tuần vừa rồi, tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 6.421 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.129 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 269 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 23 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Tại chiều bán, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi FPT bị xả mạnh nhất với khoảng 1.640 tỷ đồng, kế đến là VHM (-908 tỷ) và POW (-731 tỷ). Các mã khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể gồm VIC (-473 tỷ), STB (-410 tỷ) và VNM (-370 tỷ).

Ở chiều ngược lại, DCM dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 436 tỷ đồng, theo sau là KDH (xấp xỉ 250 tỷ) và VCI (khoảng 241 tỷ).