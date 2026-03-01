Lịch chốt quyền cổ tức 9/3-13/3: Một công ty chứng khoán "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 25%

Theo thống kê, có 8 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 9/3– 13/3. Trong đó 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 25% và thấp nhất là 5%. Ngoài ra có 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm và 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu trong tuần này.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG, sàn HoSE) chốt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 13/3/2026, ngày thanh toán dự kiến 31/3/2026. Với hơn 96,5 triệu cổ phiếu TLG đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tập đoàn Thiên Long sẽ phải chi khoảng hơn 241,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

﻿Cổ đông lớn nhất là Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh do Chủ tịch Cô Gia Thọ làm chủ đang sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp dự kiến sẽ nhận về khoảng 113 tỷ đồng.Trước đó, ngày 26/12/2025, Thiên Long đã thanh toán gần 87,8 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2025 đợt 1 với tỷ lệ 10%. ﻿

CTCP Chứng khoán VPS (mã VCK) thông báo 11/03 là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền trong đợt thưởng hơn 913 triệu cp. Bên cạnh đó, Công ty cũng có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4 sắp tới.

Đợt thưởng cổ phiếu được thông qua triển khai sau khi VCK lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cách đây không lâu. Trong đó, toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ 100:60, VCK dự kiến tăng quy mô từ hơn 1.52 tỷ cp lên hơn 2.43 tỷ cp, tương ứng vốn điều lệ hơn 24,349 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Miền Trung (mã CHP) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025. Theo lịch trình, ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 13/3/2026 và thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 30/3/2026. Với tỷ lệ thực hiện 10% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng, và khối lượng xấp xỉ 157,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp xuất quỹ cho đợt này đạt gần 157,7 tỷ đồng.﻿