VIX lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) vừa thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 tới tháng 6. Thời gian họp, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông sẽ được thông báo sau.



VIX cho biết, lý do gia hạn là để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trên vốn mới sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ.

VIX đang triển khai chào bán gần 918,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 10:6, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua 6 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, VIX dự kiến thu về 11.026,2 tỷ đồng. Trong đó, 5.013 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; 5.013 tỷ đồng để cho vay ký quỹ; 1.000 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý II/2026, ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Được biết, VIXEX thành lập ngày 26/08/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là VIX nắm 15%, Công ty Cổ phần FTG Việt Nam nắm 64,5% và Công ty Cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C nắm 21%.

Trụ sở của VIXEX được đặt chung với VIX tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thanh Quế (SN 1985).

Về hoạt động kinh doanh, VIX đạt doanh thu 8.279 tỷ đồng, gấp 4,5 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 5.410 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần năm 2024, qua đó vượt nhẹ kế hoạch năm 2025.

Tính riêng trong quý IV/2025, VIX ghi nhận 2.101 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý IV/2025, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.287 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận kỷ lục của VIX năm 2025 chủ yếu được thúc đẩy bởi mảng tự doanh khi lãi thuần từ mảng này lên tới gần 5.900 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng trưởng mạnh, đạt 1.069 tỷ đồng, gấp 2,2 lần.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản VIX đạt 34.167 tỷ đồng, con số cao nhất lịch sử và tăng 74% so với đầu năm. Tài sản tăng lên chủ yếu nhờ quy mô các khoản cho vay và tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh.