Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên tới 600 tỷ đồng trong NĐTC 2025 - 2026

Ngày 07/3/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (NĐTC) 2025 - 2026. Thông qua các báo cáo tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2024 - 2025 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và các định hướng hoạt động quan trọng của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2025 - 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường thép thế giới và trong nước năm 2025 đối mặt nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh gia tăng và nhu cầu suy giảm, Tập đoàn Hoa Sen vẫn duy trì sự ổn định về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh. Kết thúc NĐTC 2024 - 2025, sản lượng tiêu thụ hợp nhất đạt 1.845.466 tấn, hoàn thành 95% kế hoạch; doanh thu hợp nhất đạt 36.538 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 735 tỷ đồng, hoàn thành 147% so với kế hoạch theo phương án cao.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2024 - 2025

Bước sang NĐTC 2025 - 2026, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng do bất ổn địa chính trị, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn làm trật tự thương mại toàn cầu bị thay đổi. Trong nước, áp lực cạnh tranh ở mức cao. Trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố vĩ mô và nội tại doanh nghiệp, Tập đoàn Hoa Sen xác định NĐTC 2025 - 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung thị trường nội địa, tối ưu chuỗi phân phối và kiểm soát rủi ro. Tập đoàn Hoa Sen đã xây dựng và trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh NĐTC 2025 - 2026 theo 02 phương án, nhằm tạo dư địa linh hoạt trong điều hành và phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, cụ thể:

Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2025 - 2026

Tại đại hội, Tập đoàn Hoa Sen đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nhiều chủ trương quan trọng liên quan đến định hướng tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình quản trị Tập đoàn theo hướng chuyên môn hóa từng mảng sản xuất - kinh doanh, phù hợp với chiến lược đã được thông qua trong các kỳ đại hội trước.

Đối với mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng và nội thất, ngày 05/01/2026, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Hoa Sen Home sẽ từng bước tiếp nhận toàn bộ hệ thống phân phối nội địa từ Tập đoàn Hoa Sen và đảm nhiệm vai trò quản lý, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.

Tập đoàn Hoa Sen đã trình Đại hội thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán 200 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Tập đoàn Hoa Sen thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định và/hoặc nhận chuyển nhượng, mua lại toàn bộ số cổ phần không được các cổ đông hiện hữu khác thực hiện quyền mua (nếu có), với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng cho Hoa Sen Home phát triển độc lập, chuyên nghiệp và bền vững.

Đối với mảng sản xuất và kinh doanh Nhựa Hoa Sen, bên cạnh phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã được thông qua trước đó, Tập đoàn Hoa Sen bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn, phục vụ chiến lược mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mảng Nhựa.

Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục trình Đại hội chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai đầu tư mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở nhằm nắm bắt cơ hội thị trường trong giai đoạn tới.

Trước đó, ngày 16/01/2026, Tập đoàn Hoa Sen đã ký kết hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030. Với lợi thế sở hữu Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen có khả năng chủ động cung ứng giải pháp vật liệu xây dựng đồng bộ, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đánh giá điều kiện thị trường và nhu cầu vốn cho các dự án chiến lược trong giai đoạn tới, Tập đoàn Hoa Sen đã trình Đại hội đồng cổ đông việc không thực hiện chủ trương mua lại 50 triệu đến 100 triệu cổ phiếu đã được thông qua trong kỳ Đại hội ngày 18/3/2025. Hội đồng Quản trị nhận định việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cấp công nghệ, tối ưu hóa hiệu suất các dây chuyền sản xuất, nâng cao công suất nhà máy và phát triển mạng lưới phân phối trong và ngoài nước, đầu tư phát triển dài hạn sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn cho cổ đông.

Đồng thời, Tập đoàn Hoa Sen đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2024 - 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2024 - 2025 đã kiểm toán.