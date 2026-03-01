Gia đình Chủ tịch Hodeco bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu HDC

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC, sàn HoSE) vừa công bố kết quả giao dịch bán giải chấp cổ phiếu của người nội bộ công ty.



Trong đó, Chủ tịch HĐQT Hodeco Đoàn Hữu Thuận bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,57 triệu cổ phiếu từ ngày 3-5/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch Chủ tịch Hodeco giảm sở hữu từ 19,66 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,85%) xuống còn 18,09 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,06%).

Tiếp đến, ông Đoàn Hữu Hà Vinh, con trai ông Đoàn Hữu Thuận đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Hodeco cũng bị bán giải chấp 770.400 cổ phiếu từ ngày 4-5/3/2026. Qua đó, ông Vinh giảm sở hữu từ 4,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,18%) xuống 3,58 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,8%).

Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận (giữa). Ảnh: Hodeco

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - vợ Chủ tịch Đoàn Hữu Thuận cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 267.800 cổ phiếu trong phiên 4/3/2026. Qua đó, bà Hà giảm sở hữu từ 6,73 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,37%) xuống 6,47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,24%).

Trong diễn biến khác, Hodeco vừa thông qua việc ký kết hợp đồng với 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ Hodeco, Công ty TNHH SI Property và Công ty TNHH Hodeco - Tây Ninh. Nội dung ký kết hợp đồng về việc thuê/cho thuê mặt bằng làm trụ sở, VP giao dịch tại phường An Khánh, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Hodeco cũng ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm tại các dự án do công ty làm chủ đầu tư với 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ Hodeco, Công ty TNHH SI Property.

Ngoài ra, Hodeco thông qua việc giảm sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hodeco từ 35% xuống 15% thông qua chuyển nhượng vốn góp. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá.

Hodeco dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/4/2026, địa điểm họp tại Hội trường công ty, tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP.HCM. Nội dung họp sẽ được công ty thông báo cụ thể sau.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp là ngày 18/3/2026, tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền biểu quyết.

Hà Ly