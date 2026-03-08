TVC chỉ mua được gần 500.000 cổ phiếu TVB

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản T-Corp (mã: TVC) vừa báo cáo giao dịch mua vào 492.200 trong tổng số 800.000 cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE). Lý do không hoàn tất giao dịch là bởi thị trường không thuận lợi.



Giao dịch được thực hiện từ ngày 5/2 đến 6/3/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, TVC tăng sở hữu từ 78,42 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 71,87%) lên mức 78,91 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,32%).

Được biết, Chủ tịch HĐQT của cả TVC và TVB hiện nay là bà Nguyễn Thị Hằng đang trực tiếp nắm giữ 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT của TVB và TVC

Trong diễn biến khác, TVC ngày 25/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 25/4/2026 tại Hà Nội.

Về phía TVB, ngày 20/3 tới đây, TVB sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 18/4/2026.

Một số nội dung dự kiến được thông qua tại cuộc họp gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026...

Mới đây, TVB công bố nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật đối với ông Ngô Long Giang từ ngày 4/3/2026.

Ông Ngô Long Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, giấy tờ tài liệu, công cụ làm việc cho các cá nhân/ Phòng ban liên quan theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Ông Ngô Long Giang có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc TVB từ ngày 16/1/2025. Được biết, ông Giang còn là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX), công ty mẹ của TVB.