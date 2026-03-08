Gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE), vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 9,4 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ gần 63,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 53,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,93% xuống còn 6,76% vốn tại DIC Corp.

Cũng trong 2 phiên giao dịch ngày 2/3/2026 và 3/3/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIC Corp, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG.

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của DIC Corp.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Huyền đang sở hữu hơn 14,9 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,87%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Huyền nắm giữ giảm xuống còn hơn 13,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,72% vốn tại DIC Corp.

Tương tự, bà Lê Thị Hà Thành- mẹ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 1,3 cổ phiếu DIG trong 2 phiên giao dịch nêu trên. Qua đó, giảm sở hữu cổ phiếu DIG từ gần 16,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,12%) xuống còn hơn 15,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,95%).

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp là hơn 11,9 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 119 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Trước đó, ngày 29/12/2023, DIC Corp thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại phước Thiên Minh.

Công ty TNHH Đại phước Thiên Minh được DIG chấp thuận chủ trương thành lập từ ngày 3/11/2020 cùng với pháp nhân Công ty TNHH Đại Phước Thiên An, với hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trong đó, Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh có vốn điều lệ 760 tỷ đồng do DIG sở hữu 99%. Đáng chú ý, chỉ sau hơn 3 tuần thành lập (ngày 27/11/2020), DIG đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Đại Phước Thiên Minh cho đối tác nhằm triển khai đầu tư, kinh doanh khu đất 14,4ha tại phân khu 7.1 dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Cuối năm 2025, DIG thông qua việc chuyển nhượng 4 phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, bao gồm các phân khu 1, 2, 3 và 7.1. Trong đó, phân khu 7.1 do Đại Phước Thiên Minh đầu tư, được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang, với giá trị dự kiến hơn 489 tỷ đồng.

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.