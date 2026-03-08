ACV 'bỏ túi' gần 560 tỷ đồng/năm tiền lãi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 89.955 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng của ACV đạt hơn 14.600 tỷ đồng. Khoản tiền gửi lớn này mang lại nguồn thu tài chính đáng kể cho doanh nghiệp. Năm 2025, ACV thu về gần 560 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng .

Dù báo cáo tài chính không công bố chi tiết tiền gửi đang được phân bổ tại những ngân hàng cụ thể nào, giới phân tích cho rằng với quy mô vốn lớn và tính chất doanh nghiệp nhà nước, các khoản tiền này nhiều khả năng được gửi tại các ngân hàng thương mại lớn trong nước. Mức lãi suất áp dụng thường tương đương mặt bằng lãi suất tiền gửi doanh nghiệp kỳ hạn ngắn trên thị trường.

ACV "sống khoẻ" từ tiền lãi gửi ngân hàng.

Trong 2 năm trở lại đây, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại phổ biến dao động quanh mức 3-5%/năm tùy kỳ hạn. Với quy mô tiền gửi hàng chục nghìn tỷ đồng, ngay cả khi lãi suất ngân hàng ở mức trung bình, doanh nghiệp vẫn có thể thu về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động tài chính.

Trong nhiều năm, ACV thường xuyên duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi lớn. Trước đó, nhiều thời điểm doanh nghiệp nắm giữ tới hơn 20.000 - 26.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, lượng tiền này đang giảm dần khi ACV đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn.

Một trong những nguyên nhân chính khiến dòng tiền của doanh nghiệp dịch chuyển là việc tăng tốc đầu tư vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2025, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ACV đã lên tới hơn 35.420 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, riêng dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 chiếm hơn 34.190 tỷ đồng.

Trong năm 2025, doanh nghiệp cũng chi hàng chục nghìn tỷ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng, khiến dòng tiền đầu tư tăng mạnh. Việc đẩy mạnh giải ngân cho các dự án hạ tầng đã khiến lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của ACV giảm so với các năm trước.

Xét tổng thể, ACV được đánh giá là doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh trong lĩnh vực hạ tầng giao thông . Năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 25.963 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.872 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Nguồn thu chủ lực của ACV vẫn đến từ hoạt động khai thác cảng hàng không. Trong đó, mảng dịch vụ hàng không mang về 21.696 tỷ đồng doanh thu, trong khi hoạt động phi hàng không - bao gồm cho thuê mặt bằng thương mại, dịch vụ bán lẻ và quảng cáo tại sân bay - đạt khoảng 3.288 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường hàng không phục hồi mạnh sau đại dịch, lượng hành khách qua các sân bay tiếp tục tăng, tạo điều kiện cho ACV cải thiện doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau.

Trước đó, theo bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 5/3, ACV cho biết ngày 4/3 doanh nghiệp nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV và và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc ACV. Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Hiện ACV đang quản lý, đầu tư và khai thác 21/23 cảng hàng không trên cả nước. ACV hoạt động trong 3 nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ hàng không (gồm dịch vụ cất cánh và hạ cánh, phục vụ mặt đất, vận chuyển hành khách và an ninh hàng không); dịch vụ phi hàng không (cho thuê mặt bằng, quảng cáo, bãi đỗ xe, tiện ích và khu vực VIP); dịch vụ thương mại. ACV góp vốn vào nhiều công ty con, công ty liên doanh và liên kết trong lĩnh vực hàng không.