Góc nhìn chuyên gia: Cần tính đến kịch bản VN-Index về 1.600 điểm, một nhóm cổ phiếu có cơ hội đón dòng tiền

Trong tuần qua, VN Index ghi nhận áp lực bán gia tăng mạnh với mức giảm mạnh hơn 110 điểm và xóa bỏ gần hết thành quả của hai tuần tăng điểm trước đó. Biến động về xung đột quốc tế là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng chính tới tâm lý thị trường trong tuần. VN-Index kết tuần quanh mức 1.767,84 điểm, giảm 5,98%. Cùng với đó thanh khoản tăng mạnh so với tuần trước, cho thấy áp lực bán có phần gia tăng của nhà đầu tư.

Hầu hết các chuyên gia đều tỏ ra thận trọng về bối cảnh thị trường và khuyến nghị nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro, không sử dụng đòn bẩy và duy trì tư duy dài hạn.

Bất kỳ ai tự tin khẳng định thị trường đã chạm đáy đều đang chủ quan một cách nguy hiểm

Ông Bùi Văn Huy – Phó Giám đốc FIDT đánh giá tuần giao dịch đầu tháng 3 vừa qua thực sự là một tuần đặc biệt đáng lo ngại. Việc VN-Index mất hơn 110 điểm chỉ trong một tuần, xóa bỏ gần như toàn bộ thành quả tích lũy của hai tuần trước đó, cho thấy áp lực bán không chỉ đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà có căn nguyên từ những yếu tố vĩ mô rất nghiêm trọng ở bên ngoài.

Trong bối cảnh hiện tại khó có thể khẳng định thị trường đã tạo đáy hay chưa. Và ông Huy cho rằng trong bối cảnh bất định như hiện tại, bất kỳ ai tự tin khẳng định thị trường đã chạm đáy đều đang chủ quan một cách nguy hiểm. Yếu tố chi phối lớn nhất hiện nay không đến từ nội tại kinh tế Việt Nam, mà đến từ xung đột leo thang tại Trung Đông. Bên cạnh đó, lãi suất trong nước đã có xu hướng nhích lên trong thời gian qua. Đồng thời, tâm lý phòng thủ, tránh rủi ro trên toàn cầu khiến dòng vốn ngoại có xu hướng rút về các thị trường lớn, ổn định hơn, tạo thêm áp lực bán tại các thị trường cận biên và mới nổi như Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia cho rằng VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.600–1.630 điểm, nơi có đường MA200 đóng vai trò hỗ trợ dài hạn quan trọng. Đó là kịch bản tiêu cực cần theo dõi. Trong điều kiện bất định, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Thông điệp quan trọng nhất lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro, không sử dụng đòn bẩy và duy trì tư duy dài hạn.

Nhận định về các nhóm cổ phiếu, trong một thị trường mà phần lớn cổ phiếu đều là hàng chu kỳ, beta cao, ông Huy đánh giá áp lực trong giai đoạn này là rất rõ ràng. Dòng tiền trong giai đoạn bất định thường tìm đến các cổ phiếu phòng thủ, những doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế như nhóm điện, nước, tiện ích công cộng. Đây là nhóm được ưu tiên hơn trong danh mục khi thị trường biến động mạnh.

Riêng với nhóm dầu khí, cần nhìn nhận thận trọng hơn dù câu chuyện hưởng lợi từ giá dầu tăng là có thực. Nhóm này đã tăng hơn 70% trong hai tháng đầu năm 2026, định giá không còn thực sự rẻ. Ngoài ra, cần lưu ý rằng giá dầu tăng cần một độ trễ nhất định, thường từ một đến hai quý, trước khi được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh. Câu chuyện thoái vốn tại một số doanh nghiệp nhà nước trong ngành cũng không thể diễn ra ngay lập tức theo kỳ vọng thị trường. Đây là những lưu ý quan trọng để tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Về chiến lược tổng thể, ông Huy cho rằng ưu tiên quản trị rủi ro vẫn là thông điệp xuyên suốt. Đây không phải thời điểm để phân bổ vốn mạnh tay vào các vị thế mới, kể cả với nhóm phòng thủ, bởi trong một thị trường đang bất định và xu hướng chung đang giảm, việc phân bổ ngược chiều thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức an toàn không phải là biểu hiện của sự sợ hãi, mà là để có đủ lực mua vào khi thị trường thực sự tạo đáy và xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Yếu tố cần theo dõi sát nhất trong tuần tới theo ông Huy chính là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nếu có tín hiệu hạ nhiệt xung đột, thị trường hoàn toàn có thể có nhịp phục hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, áp lực sẽ còn gia tăng thêm. Trong điều kiện đó, người thắng không phải là người kiếm nhiều nhất, mà là người bảo toàn được vốn tốt nhất để chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao

Theo ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, thị trường đã trải qua tuần giao dịch đầu tháng 3 vô cùng tiêu cực theo đà lao dốc chung của chứng khoán Thế giới. Chỉ số VN-Index còn tiếp tục bị điều chỉnh mạnh trước đà bán ròng mạnh của khối ngoại bất chấp chỉ còn 1 tháng nữa là Việt Nam được xét nâng hạng thị trường chứng khoán bởi FTSE Russell.

Về xu hướng tuần tới, ông Phong nhận định nhiều khả năng xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn trong đầu tuần sau. VN-Index đã hầu như đã xóa sạch toàn bộ nhịp tăng hồi trước Tết và với diễn biến cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu, và có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700-1.720, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại kể từ giữa tuần sau.

Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán. Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất nhà đầu tư tuyệt đối không nên fomo mua giá cao mà hãy kiên nhẫn chờ đợi nhịp chỉnh do nhóm này đã phản ánh có phần thái quá đối với tin tức và biến động giá dầu thế giới. Mặc dù giá dầu đang tiếp tục tăng phi mã lên sát mốc 90 USD/thùng, tuy nhiên có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nếu như cuộc chiến giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt vào tuần sau cũng như một loạt các hành động can thiệp giá dầu của Mỹ trên thị trường tương lai để tránh khủng hoảng năng lượng.