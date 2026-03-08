Quỹ vàng lớn nhất thế giới âm thầm "xả" hàng chục tấn vàng chỉ sau vài ngày

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2,57 tấn vàng trong ngày 6/3, kéo tổng lượng nắm giữ xuống dưới 1.073 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng xả lên tới 28 tấn vàng.

Dữ liệu từ sàn Kitco cho biết, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đang neo quanh mức 5.172 USD/oz. Trước đó, căng thẳng địa chính trị đã đẩy giá vàng tăng vọt lên 5.400 USD/ounce, nhưng đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi lực bán chốt lời gia tăng, khiến giá kim loại quý quay đầu giảm.

Trên thực tế, các đợt tăng giá của vàng do yếu tố trú ẩn thường khó duy trì lâu dài. Thị trường thường phản ứng mạnh trước các cú sốc địa chính trị, song khi tâm lý lo ngại ban đầu dịu xuống, nhà đầu tư lại chuyển sự chú ý sang các yếu tố vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và triển vọng chính sách tiền tệ.

Dù căng thẳng địa chính trị gia tăng, vàng vẫn chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thận trọng lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì vùng hỗ trợ ở mức cao lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn khá vững. Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng, lãi suất khó có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài, qua đó tạo dư địa hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Hiện thị trường vẫn chưa phản ánh kịch bản căng thẳng địa chính trị kéo dài. Tuy nhiên, nếu xung đột tại Trung Đông leo thang hoặc dai dẳng, nhu cầu trú ẩn vào vàng có thể gia tăng trở lại.

Về dài hạn, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB Singapore, cho rằng nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất vững chắc. Theo ông, lực cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục duy trì mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng mua vàng vật chất. Những căng thẳng mới tại Trung Đông càng củng cố nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý.

UOB vì vậy đã nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II, tiếp tục tăng trong các quý sau và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý I/2027.